Nazionale Sarda Calcio – Vittorio Sanna sarà il direttore generale della squadra

Nazionale Sarda di Calcio – FINS si schiera a sostegno della candidatura nel CONIFA : FINS aderisce a CONIFA per costituire la Nazionale Sarda di Calcio FINS – Federazione sport Nazionale Sardu rappresenterà la Sardegna all’interno del CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) Il Consiglio Direttivo di CONIFA ha approvato la candidatura arrivata da FINS: «siamo veramente contenti di annoverare come membro la Sardegna tra le nostre federazioni calcistiche – ha dichiarato il presidente di CONIFA ...