Nazionale Sarda Calcio – Vittorio Sanna sarà il direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l’incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale Sardu ha conferito l’incarico di direttore generale (in sardo Maistru de Bòcia) della Nazionale Sarda di Calcio a Vittorio Sanna in vista dei prossimi campionati europei CONIFA che si svolgeranno ad Artsakh nel 2019. “Siamo molto ...