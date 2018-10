Nasce la nuova Fiat 500 Collezione

Nasce “La Casa del SuperEroe” - una nuova struttura per l’accoglienza dei pazienti del Bambino Gesù : Nasce una nuova Casa per l’accoglienza di pazienti e famiglie dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si chiama “La Casa del SuperEroe” ed è stata realizzata dall’associazione “Un… due… tre… Alessio” Onlus. L’inaugurazione si è tenuta ieri, lunedì 8 ottobre, nei locali della struttura in piazzale dei Partigiani, 25, a Roma. L’appartamento di 70 mq, collocato nel complesso della Stazione Ostiense, è stato concesso in comodato d’uso da ...

Ora Nasce l'Afd "ebraica". Nuova bufera sul partito : Berlino - "Da noi non otterrete il timbro kasher". Con questo slogan circa 250 sostenitori della Jsud, l'unione degli universitari ebrei in Germania, ha protestato ieri a Francoforte contro la fondazione nella vicina Wiesbaden di JAfD, una sezione ebraica di Alternative für Deutschland. Fortissima all'est ma in crescita anche all'ovest, AfD è la formazione xenofoba accusata di connivenza con l'estremismo di destra nazionalista e antisemita. ...

Nasce in Cina una nuova Little Italy : ... in vacanza sul Mar Rosso senza pagare Le gallery più viste I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina I confini più strani del mondo In questi hotel è stata scritta la storia I 10 ...

Nasce Moov’in.Paris : la nuova app Renault e ADA aperta al grande pubblico : La nuova applicazione Moov’in.Paris che consente l’accesso al nuovo servizio di mobilità elettrica free-floating Renault-ADA a Parigi, è aperta al grande pubblico e disponibile per il download Il Gruppo Renault e ADA, filiale del Gruppo Rousselet, lanciano l’applicazione Moov’in.Paris, che consente l’accesso al loro servizio di car sharing di veicoli elettrici in free-floating[1]. L’applicazione Moov’in.Paris è ora accessibile e ...

Da un pasto può riNascere una nuova vita : ... 1,3 miliardi di tonnellate è la quantità di cibo smaltito come rifiuto , ne basterebbe un quarto per sfamare gli 815 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo. 'Occorre restituire al cibo il ...

Nasce Generali Jeniot : nuova società Generali Italia di servizi innovativi : ... dedicata allo sviluppo di servizi innovativi, nell'ambito dell' Internet of Things e della Connected Insurance , legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del ...

Nasce la nuova Retequattro - dalla cronaca alla fiction : “Polifonica e con il gusto di un progetto editoriale” : È nata la nuova Rete4. Il nuovo volto del canale Mediaset, come spiega il direttore Sebastiano Lombardi alla presentazione ufficiale, “Nasce dal progetto di rimettere in piedi una rete di piena identità”. Nessuna volontà di contrapporsi ad altri canali – il pensiero corre subito a La7 – ma la voglia di “abbracciare tutte le declinazioni della realtà: dalla cronaca alla fiction. Hanno ironizzato sul fatto che ...

Nasce la nuova Retequattro : il pilastro sarà l'informazione : Nasce la nuova Retequattro, rete generalista che avrà "come pilastro portante l'informazione". A ufficializzare le novità che caratterizzeranno la nuova rete Mediaset, lo stesso amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi: "Il nostro obiettivo è fare una rete generalista che però abbia come pilastro l'informazione. Siamo pronti per questa nuova grande sfida che è quella di rendere Retequattro una rete che vive soprattutto di attualità, ...

Partito Gay - Nasce la nuova forza politica del mondo omosessuale : il sondaggio - quanti voti vale : Il panorama politico italiano si prepara a un nuovo terremoto con la nascita del 'Partito Gay' , nuova forza politica che promette di dare voce al mondo degli attivisti Lgbt. L'annuncio, riporta il Tempo , arriva dal portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo , che ha già messo nero su bianco tutti i documenti necessari, a partire dal simbolo ...

Vasco Rossi : "Come Nasce una scaletta perfetta" / Una nuova canzone a novembre e quattro concerti a San Siro : Vasco Rossi ha incontrato alcuni membri del suo fan club ufficiale e ha svelato in anteprima alcune novità sui suoi pRossimi progetti. Nei pRossimi mesi, infatti, uscirà il suo... (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:57:00 GMT)

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così Nasce una nuova bioplastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...