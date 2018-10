Napoli | non solo Piatek | il nuovo attaccante può arrivare dall' estero

Napoli - Mertens : 'Per lo scudetto ci siamo - la Juve non mi ha convinto. Mai prese in considerazione offerte' : Anche la Juve incontrerà delle difficoltà e noi dovremo approfittarne " ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport " Quella di Torino è stata una partita molto sfortunata, ma il Napoli ...

Napoli - turisti raccolgono mozziconi. La reazione di fronte alla lezione di civiltà che non ti aspetti : Nel cuore del centro storico di Napoli, in piazza San Domenico Maggiore, un gruppo di turisti giapponesi impartisce ai presenti una lezione di grande civiltà. Alcuni ragazzi nipponici, armati di sacchetti, ripuliscono la piazza dai mozziconi di sigarette, dimostrando l’amore e il rispetto per le bellezze del nostro paese. Le persone presenti che assistono alla scena si augurano che questo gesto possa essere d’esempio per tutti i napoletani per ...

Sarri : «Amo Napoli - nonostante De Laurentiis. Juve senza rivali. Higuain rimpianto» : L'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Napoli - Ghoulam ha superato l’infortunio : “Gli ostacoli non mi fermano” : Faouzi Ghoulam ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per lunghi mesi. Il terzino algerino del Napoli può infatti tornare alla piena attività agonistica e mettersi a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Napoli, Ghoulam: “Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione” Per annunciare questo traguardo tanto agognato dai tifosi […] L'articolo Napoli, Ghoulam ha ...

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Napoli - ecco come Ancelotti è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Sarri : esperienza - idee tattiche e… rapporto umano : Il percorso del Napoli in campionato e Champions League può essere considerato straordinario, solo la corazzata Juventus ha un pò oscurato l’avvio della squadra di Carlo Ancelotti. In Serie A gli azzurri si sono dimostrati quasi al livello dei bianconeri, il Napoli ha compensato con il gioco la differenza di qualità della rosa, la Juventus può contare su una squadra superiore ma dal punto di vista della spettacolarità la squadra di ...

Napoli - Hamsik : 'La Juventus non è imbattibile' : BRATISLAVA, SLOVACCHIA, - 'Il campionato italiano è tra i migliori al mondo. Non c'è solo la Juve, ci sono altre squadre forti come la Roma, le due milanesi, è un torneo equilibrato anche se la Juve ...

Napoli - spinge dall'auto l'ex compagna e la figlia di 1 anno : non accettava la separazione : Una vicenda tanto grave quanto impressionante [VIDEO]si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pollena Trocchia che fa parte del Parco nazionale del Vesuvio, dove un uomo di trent'anni si è reso protagonista di un insano gesto nei confronti della propria ex compagna e della sua figlioletta di appena un anno: prima le ha rapinate e poi le ha scaraventate dalla propria automobile in piena corsa. ...

Spal - ag. Lazzari : “Piace al ds del Napoli e non solo” : Intervistato sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”, Augusto Carpeggiani, agente di Manuel Lazzari, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo assistito dopo l’ottima prestazione del terzino della Spal nella partita di campionato contro l’Inter. Spal, ag. Lazzari: “Ha ancora ampi margini di miglioramento” Queste le parole del procuratore: “Percorso netto di Manuel, vedremo come continuerà. ...

Biglietti Udinese-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Udinese e Napoli, in programma sabato 20 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i friulani, a quota 8, ed i partenopei, a quota 18, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Ancelotti, secondi, al momento, soltanto alla Juventus.. L’Udinese in casa ha ottenuto finora quattro punti in ...

Napoli - consigliere DemA aggredito con mazza da baseball : 'Non ho visto l'aggressore. Adesso ho paura' : Maurizio Molinaro, consigliere di DemA della Decima Municipalità di Napoli, Fuorigrotta-Bagnoli, è stato vittima ieri sera di una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball nell'androne del ...

Spari a Napoli - uomo non ferito da colpi : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Indagini dei carabinieri sono in corso per capire cosa sia successo la scorsa notte nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Un uomo ...