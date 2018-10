Napoli | Insigne | “Segno di più? Grazie Ancelotti”

Il segreto del Napoli? Un super Insigne - adesso anche goleador : E’ Insigne il vero trascinatore del Napoli di Ancelotti. Il giocatore napoletano è ormai arrivato alla maturità massima: da quest’anno, oltre ad essere un grande uomo assist, si è contraddistinto anche per i goal segnati, alcuni pregevoli vedi quello con il Sassuolo all’incrocio dei palo. Nel tridente napoletano è lui l’unico insostituibile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Insigne formato Napoli scommessa di Mancini per ritrovare i gol azzurri : La tradizione ci vede favoriti: sei successi in sette precedenti con l'Ucraina tra cui la vittoria nel Mondiale del 2006. E il mese di ottobre è in genere propizio alla Nazionale, non a caso l'ultima vittoria in gare ufficiali l'abbiamo ottenuta esattamente un anno fa contro l'Albania. Ma la gara amichevole di stasera a Genova, al di là del valore simbolico legato alla tragedia del 14 agosto scorso (10mila biglietti venduti, la Figc darà una ...

Napoli - Colomba su Insigne : “La mossa di Ancelotti è stata vincente” : Ospite a Radio 1 Sport, il nuovo canale digitale di Rai Radio 1, l’ex allenatore del Napoli Franco Colomba ha detto la sua sulla mossa offensiva di Ancelotti, che ha iniziato a schierare Insigne più vicino all’area avversaria: “La mossa fatta da Ancelotti di schierarlo come seconda punta è stata vincente, riesce a sfruttare tutta la sua velocità e rapidità di esecuzione“. Poi ricorda la sua di “mossa” ai ...

Napoli - Insigne a caccia della consacrazione con la Nazionale : Reduce dal grande momento con la squadra campana, il talento di Frattamaggiore vuole finalmente prendersi anche l'Italia, forte dell'investitura di Mancini

Napoli : Insigne bomber ora fa sognare anche Mancini : Un bomber, un leader, un idolo dei tifosi, una speranza per la Nazionale. Lorenzo Insigne si prende il Napoli e tutta la scena dopo la primissima parte della stagione in cui sta brillando come non ...

Napoli - Insigne : 'Il nuovo ruolo mi rende più spensierato' : 'La fiducia - spiega poi ai microfoni di Sky Sport - l'ho sempre avuta però Ancelotti mi ha messo un pò più vicino alla porta facendomi risparmiare un pò di fatica in fase difensiva, mi ha chiesto di ...

Napoli - Insigne è implacabile e Ounas festeggia il primo gol in A : Ospina 7 - Prodigioso in alcune circostanze, si guadagna i primi applausi convinti del San Paolo. Malcuit 6,5 - Ancora una buona prestazione per il francese, un vero e proprio pendolino sulla destra. ...

Serie A - Ounas-Insigne stendono Sassuolo : Napoli a -6 dalla Juve : Una fiammata di Ounas e una perla di Insigne. Bastano due reti al Napoli per aver ragione del Sassuolo di Roberto De Zerbi, match deciso da due grandi giocate individuali che hanno certificato il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha messo più vicino alla porta - sono più leggero. Su Allan nell'Italia...' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: 'sono più sereno, ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Io cerco sempre di ricambiare in campo con sacrificio per la squadra e per cercare di fare ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : Ounas e Insigne piegano De Zerbi : Napoli che vince si cambia, per continuare a farlo: è la legge di Ancelotti, è il mondo capovolto rispetto all'era sarrista, è una squadra che ora mostra la bellezza di tutti i petali della sua rosa. Il colore alla sera del San Paolo lo dona la tecnica di Ounas, la firma all'opera ...