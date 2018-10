Napoli | immigrati aggrediscono i sanitari del 118

Napoli - IMMIGRATI DAL BANGLADESH CON IL COLERA/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del bimbo : Due IMMIGRATI con il COLERA sono stati ricoverati a NAPOLI. Madre e figlio di due anni erano tornati di recente dal BANGLADESH. Torna dopo quarantacinque anni una patologia ormai scomparsa.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:58:00 GMT)

"Torna il colera a Napoli - lo hanno portato gli immigrati". È bufera sul titolo di Libero : È ancora bufera su Libero. E anche stavolta, l'occhio del ciclone sta nel titolo sbattuto in prima pagina. Dopo averli già incolpati di "portare le malattie oltre alla miseria" il quotidiano diretto da Vittorio Feltri imputa ai migranti la presunta emergenza sanitaria scoppiata a Napoli, con i due casi di colera registratisi nel capoluogo partenopeo."Torna il colera a Napoli" il titolo che campeggia in prima pagina, accompagnato da ...

Napoli - immigrati dal Bangladesh con il colera/ Ultime notizie - i medici : nessun pericolo contagio : Due immigrati con il colera sono stati ricoverati a Napoli. Madre e figlio di due anni erano tornati di recente dal Bangladesh. Torna dopo quarantacinque anni una patologia ormai scomparsa.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:17:00 GMT)

"Torna il colera a Napoli - lo hanno portato gli immigrati" : il titolo di Libero che indigna i social : Il giornale, che già in passato era stato criticato ed era finito al centro di polemiche per avere definito i migranti come portatori di patologie, fa riferimento a una notizia di cronaca locale: a ...

Salvini contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini è a Napoli - passeggiata al Vasto : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Napoli - immigrati assenti : via alle espulsioni ma solo dai centri : Le memorie sono state già preparate, il sostegno legale è messo a disposizione dalle associazioni: se l'iter andrà in porto, e si trasformerà in procedimento di espulsione, i migranti sorpresi all'...

Napoli - spari contro gli immigrati al Vasto : la firma del clan e l'ombra del racket : Un colpo al cerchio e uno alla botte. O meglio: sparare contro i neri, per educare tutti, sia i bianchi che i neri. E poi passare all'incasso, specie in un periodo cruciale per...

Napoli - nasce la rete per monitorare i raid sugli immigrati : Il nome già l’hanno scelto: “ Black sentinels”. Si parte da un gruppo Whatsapp, dove sono inseriti mediatori culturali, operatori dei centri di accoglienza, stranieri