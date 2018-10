Napoli calcio | problemi per il rinnovo di Zielinski

Calciomercato Parma - il portiere Sepe può tornare al Napoli : ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/10 Spada/LaPresse ...

Napoli calcio - le ultimissime : occhi su Piatek. Presentata la prima offerta al Genoa : Sono 25 i milioni proposti dal club partenopeo a Preziosi, che però ne pretende più del doppio: sul polacco anche Juve, Roma e Bayern Monaco

Sarri a 360° : “amerò per sempre Napoli” - il calciomercato e la Juventus favorita in Champions : Maurizio Sarri ha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche di calciomercato che in estate hanno coinvolto il Chelsea “La Juventus è la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : Augusta-Napoli - scontro al vertice. Pesaro e Rieti stasera vogliono approfittarne : La terza giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5 vedrà domani l’interessante scontro al vertice tra Augusta e Napoli, entrambe a punteggio pieno. Questa sera il Rieti, nel gruppo in testa alla classifica, ospita il Latina, ancora al palo, ma con una gara in meno. L’ultima delle battistrada scenderà in campo sempre questa sera: Pesaro attende il Catania per tentare la fuga in attesa del match di domani. Interessante anche la ...

Calciomercato - si accende l’asta per bomber Piatek : si inserisce anche il Napoli : Piatek show anche con la sua Polonia, gli estimatori del calciatore del Genoa crescono sempre più, anche De Laurentiis gli ha messo gli occhi addosso bomber Piatek ha colpito anche con la maglia della Nazionale polacca. Il calciatore del Genoa sembra essere infallibile in questo inizio di stagione nel quale non sta davvero sbagliando un colpo. Il presidente del Grifone Preziosi già si frega le mani al solo pensiero di quanto il club potrà ...

Calciomercato - l'agente di Lasagna : «In estate vicino al Napoli» : NAPOLI - "La convocazione in Nazionale? Per Lasagna è stata una bella soddisfazione anche perchè inaspettata. Credo sia un premio alla professionalità e alla serietà di questo ragazzo. Ieri l'ho ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...

Napoli-Sassuolo 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Napoli-Sassuolo Napoli (4-4-2) Ospina 7 – Il primo intervento degno di nota lo compie sul destro da fuori area di Djuricic. Salva nel secondo tempo sempre sul serbo e poi sul sinistro dal limite di Berardi. Si esalta anche su Babacar. Malcuit 6 – Dopo la buona prova contro il Parma, il francese si ripete. Puntuale in proiezione offensiva e pulito nelle chiusure: ha personalità. Albiol 6 – Rischia di combinare un ...

Napoli - giovane talento del calcio ucciso con una coltellata : l'omicida confessa : L'uomo ha confessato di aver ferito il giovane al culmine di una lite e di averlo incontrato per caso. I due avevano già avuto un diverbio pochi giorni prima. "Gli avevo consigliato di non ...

Napoli - promessa del calcio uccisa con coltellata al cuore - l'assassino si costituisce : «Ho avuto paura» : Si è costituito nella notte ed ha ammesso di aver ucciso Perinelli al termine di un litigio nato per banali motivi. Si chiama a A.G., ha 31 anni ed è un venditore ambulante incensurato,...