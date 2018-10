Napoli | Balotelli manda messaggi di mercato!

calcioweb.eu

: Balotelli chiama Napoli: “Magari potessi provare emozioni simili” - sscalcionapoli1 : Balotelli chiama Napoli: “Magari potessi provare emozioni simili” - zazoomnews : Calciomercato Balotelli sogna la Champions col Napoli: Magari certe emozioni - #Calciomercato #Balotelli #sogna - CMNewsCom : Vi piacerebbe vedere SuperMario con la vostra squadra del cuore? -

(Di domenica 14 ottobre 2018)– Si è conclusa la gara valida per la Nations League, si sono affrontate Polonia ed Italia che hanno dato vita ad una partita emozionante. Assente l’attaccante, Super Marioal. L’attaccante italiano sembra avere voglia d’Italia, sottolineandolo con una Instagram Story in cui compare lo stadio San Paolo con la musica della Champions in sottofondo e la scritta: “Magari potessi provare emozioni tali!”. Un chiaroo al presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro potrebbe pensare al colpo per gennaio oppure per la prossima stagione. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodiCalcioWeb.