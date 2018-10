Nadia Toffa e la sua intervista | “Mi dicono cose assurde”

Video di Nadia Toffa a Verissimo : “Se ho offeso qualcuno chiedo scusa” : Nadia Toffa oggi torna in onda a Le Iene, dietro il bancone dei conduttori, ma ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo per un'altra intervista cuore a cuore ma, soprattutto, per presentare il suo discusso libro "Fiorire d'inverno". La iena è tornata in tv dopo le mille polemiche delle scorse settimane non tanto dovute al suo libro (anche se alcuni sono pronti a scommettere che stia lucrando per via di questa nuova popolarità) ma per le parole ...