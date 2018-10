MotoGP | Mondiale 2018 | segnali di ripresa per la Yamaha Valentino Rossi incrocia le dita

MotoGP - Marc Marquez a Motegi vince il Mondiale se... Tutte le combinazioni per il GP del Giappone : Si è laureato campione del Mondo MotoGP nel 2013, 2014, 2016 e 2017 . E' salito dunque a quattro titoli nella top class, sei totali nel MotoMondiale. Nel 2014, a Valencia ha ottenuto il successo ...

MotoGP in Thailandia. Marquez vince e 'vede' il mondiale. Quarto Valentino Rossi : Sul circuito di Buriram, a 400 chilometri da Bangkok, il campione del mondo ha superato solo nelle ultime curve la Ducati di un ottimo Dovizioso, terzo Maverick Vinales davanti all'altra Yamaha di ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez vola verso il titolo iridato - 77 punti di vantaggio su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez ha ormai ipotecato il Mondiale MotoGP 2018: lo spagnolo della Honda ha 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 mentre Valentino Rossi rimane in terza posizione con 26 punti di vantaggio sul compagno di squadra Maverick Vinales. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti MotoGP. Classifica Mondiale piloti MotoGP: # PILOTA punti 1. Marc Marquez 271 2. Andrea ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti aspettando il Gp Thailandia 2018 Buriram : Classifica Motogp: ecco che sa succedendo nel Mondiale Piloti alla vigilia del Gran premio di Thailandia 2018, atteso oggi sulla pista del Buriram, 7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 04:55:00 GMT)

MotoGP - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...

MotoGP - umore nero per Valentino Rossi : “cercheremo di fare una gara decente - ma è a rischio anche il terzo posto nel Mondiale” : Il pilota della Yamaha non è molto fiducioso in vista del week-end thailandese, ma non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare Una situazione delicata, caratterizzata da una latente mancanza di risultati. La Yamaha non riesce a risolvere i propri problemi, continuando a brancolare nel buio di fronte ai guai che la M1 palesa di settimana in settimana. AFP/LaPresse Per il Gp della Thailandia le sensazioni di Valentino Rossi non ...

MotoGP - Petronas estende la sua presenza nel Motomondiale : 'Siamo lieti di dare il benvenuto a Petronas come sponsor e di vederli estendere la loro presenza nel Campionato del Mondo MotoGP ha dichiarato Pau Serracanta, Managing Director di Dorna Sports ...

MotoGP - Mondiale 2018 : con Marc Marquez ad un passo dal titolo - cosa ci attende in questo finale di campionato? : Con la vittoria di Marc Marquez ad Aragon il Mondiale MotoGP 2018 può definirsi ufficialmente in ghiaccio. Il campione del mondo in carica, infatti, porta a +72 il suo vantaggio nei confronti di Andrea Dovizioso a sole cinque gare dalla fine della stagione. Per questo motivo al Cabroncito non rimane che decidere dove festeggiare il suo quinto titolo iridato nella classe regina. Cinque tappe che, a questo punto, perdono di interesse al massimo ...

MotoGP - Aragon : Marquez vince il duello con Dovizioso e mette il mondiale in cassaforte : Dovizioso ne ha approfittato prendendo il comando, mentre le due Suzuki si sono appiccicate al campione del mondo, secondo. Molto più lontano, Valentino con infinito talento ed umiltà si metteva ad ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e classifica. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso ed ipoteca il Mondiale. 3° Iannone - 8° Rossi : Marc Marquez si è aggiudicato il GP di Aragon 2018 dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. La sfida si è risolta negli ultimi giri con Dovizioso che ha chiuso in seconda piazza davanti a Iannone. Discreta rimonta da parte di Valentino Rossi che ha recuperato sino all’ottava piazza. La gara ha perso uno dei favoriti alla prima curva, a causa della brutta caduta di Jorge ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti - Gp Aragon 2018 : Marquez vede il titolo - +72 su Dovizioso! : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti dopo il Gp Aragon 2018: Marquez vince ancora su Dovizioso e allunga a 72 punti il suo vantaggio, di fatto chiudendo i conti in ottica titolo Mondiale(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:38:00 GMT)

CLASSIFICA MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : il crepuscolo di Dani Pedrosa : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018: Marquez ha un vantaggio enorme, Dovizioso e Valentino Rossi lottano per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:31:00 GMT)

MotoGP - in Spagna si corre il Gp di Aragona : il Motomondiale in diretta : I campioni di Moto 2, Moto 3 e MotoGp oggi sono impegnati in Spagna sul circuito di Aragon. Ecco tutti gli orari per seguire...