MotoGp – Che show al Ranch di Tavullia | Pierino46 si esibisce con una canzone speciale

MotoGp – La Ducati fa lo ‘sgambetto’ alla Honda - Dall’Igna sincero : “vogliamo che Marquez vinca più tardi possibile” : Gigi Dall’Igna parla al Festival dello Sport della stagione di MotoGp che sta per concludersi e di quella che verrà, il direttore generale della Ducati pronto a battersi alla conquista del Mondiale 2019 Il Festival dello Sport ha accolto ieri tante personalità sportive di spicco. Tra queste c’era anche Gigi Dall’Igna, accompagnato da Michele Pirro. I due rappresentati della Ducati Corse hanno presenziato all’evento ...

MotoGp – Pazza idea in casa Honda : con Lorenzo in arrivo anche un ‘amico’ collaudatore? : Clamorosi rumors nel paddock della MotoGp: con Lorenzo in Honda potrebbe arrivare anche Casey Stoner Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, prima di tornare in sella alle loro moto per il trittico asiatico. I campioni delle due ruote si godono un po’ di meritato relax dopo l’appassionante sfida di domenica scorsa in Thailandia. Giornate impegnative ed importanti per Jorge Lorenzo che, dopo la caduta nelle Fp2 a ...

MotoGp – Dal calcio di Rossi all’incidente con Jorge - il padre di Lorenzo furioso : “Marquez fa quello che cazzo vuole” : Chicho Lorenzo ha attaccato duramente Marc Marquez, accusandolo di compiere volontariamente gesti sconsiderati in pista Jorge Lorenzo pare abbia messo una pietra sopra all’incidente avvenuto al via ad Aragon, quando una manovra di Marquez costrinse lo spagnolo a finire a terra procurandosi una frattura al piede. Una situazione che aveva mandato su tutte le furie il ducatista, calmatosi leggermente dopo la telefonata ricevuta dal ...

MotoGp - condannato ad un anno l’investitore che uccise Nicky Hayden : L’automobilista che investì e uccise il campione della MotoGP Nicky Hayden il 17 maggio 2017 è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa, ritiro della patente di guida e pagamento delle spese legali. Questa e la sentenza pronunciata stamane del gup del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini. Hayden si stava allenendo in bicicletta a Morciano, quando fu travolto ad un incrocio da una Peugeot 206 e morì dopo cinque giorni ...

MotoGp – Marc e Dovi come Red e Toby nemiciamici : anche lo staff Ducati va oltre la rivalità [VIDEO] : Marc Marquez e Andrea Dovizioso protagonisti anche al parco chiuso: calorosi abbracci e simpatici spintoni per i due ‘nemiciamici’ Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

MotoGp Thailandia - Rossi : "Finalmente una gara decente - ma che fatica nel finale..." : Il Dottore non si fa troppe illusioni in vista del finale di stagione: "Vedremo se è stata solo questione di pista"

MotoGp – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbastanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...

MotoGp – Che duello fra Marquez e Dovizioso - Vinales soddisfatto : le parole dei protagonisti nel post gara : Marc Marquez trionfa nel GP della Thailandia battendo Dovizioso dopo uno splendido duello, terzo posto per Vinales: le parole dei protagonisti nel post gara Marc Marquez è il più veloce di tutti a qualsiasi latitudine, anche in Thailandia. Sul tracciato di Buriram il pilota della Honda ingaggia uno splendido duello con Dovizioso (secondo), superato in un finale al cardiopalma. Terza piazza per Vinales che va a podio davanti al compagno di ...

MotoGp – Valentino Rossi pronto a battagliare in Thailandia : “ecco perchè sarà dura” : Le parole di Valentino Rossi dopo il warm up, dal muretto del circuito di Buriram prima della partenza della gara di Moto3 Manca pochissimo ormai al via del Gp della Thailandia di MotoGp. I piloti sono pronti per regalare spettacolo in pista, sul circuito Chang di Buriram, a caccia di un importante risultato e, dunque, del podio. Marc Marquez partirà dalla pole e avrà tosti avversari che battaglieranno con lui. Primo fra tutti Valentino ...

MotoGp - Thailandia : Marquez davanti a Rossi anche nel Warm Up - Dovizioso quarto : BURIRAM - Marc Marquez è stato il più veloce anche nel Warm Up della mattina della MotoGp, in vista della gara sul circuito di Buriram, al via alle 9 italiane. Il pilota spagnolo della Honda ha chiuso ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : gli orari delle differite e delle repliche. Il palinsesto su Sky e TV8 : Le tre classi del Motomondiale sono pronte a scendere in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, primo appuntamento per questa neonata gara asiatica. Dalle ore 6.00 sarà tempo di battaglia sul tracciato di Buriram, con la Moto3 che aprirà le danze. Jorge Martino non vuole più fermarsi dopo aver passato di slancio il nostro Marco Bezzecchi, ma la pattuglia italiana sarà pronta, come sempre, a vendere cara la palle. Alle ore 7.20, poi, ...

MotoGp – Valentino - ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare: simpatico siparietto del Dottore con la moto di Dovizioso al parco chiuso del Gp della Thailandia Weekend finalmente positivo in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno affrontato giornate serene e soddisfacenti in pista, dopo un periodo complicatissimo, sul circuito di Buriram. Valentino Rossi, oggi, ha conquistato un’ottima prima fila nelle qualifiche del Gp della ...