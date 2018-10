Morto Rocco Di Perna | l' ex concorrente di Uomini e Donne si è suicidato

Uomini e Donne - Rocco Di Perna Morto suicida : fu concorrente del trono over : Rocco Di Perna si è suicidato. L'ex concorrente del trono over di Uomini e Donne si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a Foggia. L'uomo, 78 anni, abitava al terzo piano. A ...

Uomini e Donne Trono Over - Morto suicida Rocco Di Perna : Erano da poco passate le 15.30 del 13 ottobre 2018 quando Rocco Di Perna, 78 anni, si è lanciato dalla finestra del suo appartamento al terzo piano a Stornarella, in provincia di Foggia. Inutile la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale: l’uomo è morto poco più tardi a causa delle gravi ferite riportate. Le ragioni del gesto estremo compiuto da Di Perna restano ancora ignote. Rocco Di Perna è conosciuto al pubblico per aver partecipato nel 2013 ...

OMICIDIO CERVIA : TROVATO Morto IN UN LAGO DI SANGUE/ Ultime notizie - Rocco Desiante ucciso a calci e pugni : CERVIA, OMICIDIO a Castiglione: MORTO in casa in un LAGO di SANGUE. Ultime notizie, senza vita 43enne pugliese, colpito più volte da una persone che conosceva(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Lory Del Santo e il figlio Morto Loren : la confessione dell’ex Rocco Pietrantonio : Loren, il figlio morto di Lory Del Santo: le rivelazioni dell’ex fidanzato Rocco Pietrantonio Continua a far chiacchierare la morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo. Soprattutto da quando la showgirl ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, spaccando in due l’opinione pubblica. A difendere Lory ci pensa Rocco Pietrantonio, […] L'articolo Lory Del Santo e il figlio morto Loren: la confessione dell’ex ...