Morto Baumann | addio il numero uno del basket mondiale

Basket : Patrick Baumann - segretario generale della FIBA - è Morto improvvisamente a 51 anni : A Buenos Aires è terminata, in modo del tutto improvviso, la vita di Patrick Baumann, che ricopriva lo status di segretario generale della FIBA. Baumann, nato a Basilea il 5 agosto 1967, ha ricoperto il ruolo sopracitato fin dal 2002, ed aveva recentemente esteso la sua permanenza in tale posizione fino al 2031. Ex giocatore di Basket, ha dato una forte spinta allo sviluppo della branca del 3×3, che ha contribuito a far diventare sport ...