Monza | Berlusconi ‘apre’ a Kaka o Shevckenko poi critica il Milan

Monza - il primo discorso di Berlusconi : ... @silvioBerlusconi_official, on Oct 14, 2018 at 10:26am PDT Monza, la prima di Berlusconi: discorso negli spogliatoi e 1-1 contro la Triestina Nel mondo del calcio , Berlusconi ha sempre dimostrato ...

La "prima" di Berlusconi al Brianteo con il Monza. Festa rovinata nel finale - è un pareggio : Il gol al 67' di Stefano Negro, un passato nel vivaio della Juventus, non basta per regalare a Silvio Berlusconi, nuovo proprietario del Monza, la prima gioia. Contro la Triestina, la sua squadra non va oltre l'1-1, raggiunta all'86' da un rigore del 'Diablo' Granoche, un attaccante extra-lusso per Lega Pro.Dopo il closing che ha portato il passaggio del club nelle mani di Fininvest, il Monza non è più riuscito a vincere, reduce da ...

BERLUSCONI DISCORSO AL Monza/ Video - negli spogliatoi "carica" la squadra di italiani : gol Negro - finisce 1-1 : BERLUSCONI a vedere il MONZA, Video: il DISCORSO negli spogliatoi del nuovo numero uno biancorosso. Con la Triestina segna Negro. E dire che il Cavaliere vuole una squadra di soli italiani..(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:37:00 GMT)

Serie C - Monza beffato : solo 1-1 con la Triestina davanti a Berlusconi : Brianzoli avanti con Negro, Granoche pareggia su rigore nel finale: rinviata la prima vittoria per Berlusconi da patron

Serie C - il discorso nello spogliatoio di Berlusconi prima della gara del Monza [FOTO e VIDEO] : 1/6 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Berlusconi : 'Obiettivo? La Serie B e poi magari la Serie A. Voglio un Monza italiano e con valori etici importanti' : Il Monza è la squadra di una città importante, conosciuta nel mondo per la Formula 1 ed è una squadra che presumibilmente rafforzata potrà fare bene. Con l'obiettivo di salire dalla Serie C alla ...

Monza - Berlusconi-Day : "Vogliamo essere un'eccezione in questo calcio" : E per Monza è arrivato il B-Day: il neo proprietario Silvio Berlusconi era atteso alla prima partita da giocare al Brianteo ed è arrivato puntuale per la gara con la Triestina, applaudito e ...

Gioca il Monza - Berlusconi in tribuna : 'Derby entro tre anni col Milan? Preferirei non parlarne' : Monza - ' Derby entro tre anni con il Milan? Io sono rossonero dalla nascita, non parlereri di questo. Mi ha spinto a dire sì a questo progetto Monza la volontà di dar vita a un modo nuovo di essere ...

Berlusconi lancia il Monza : "L'obiettivo è la Serie A" : Il nuovo patron per la prima al Brianteo: "Il derby con il Milan tra tre anni? Non è un sogno, io sono milanista dalla nascita"

Gravina saluta l’esordio di Berlusconi al Monza : “Berlusconi e’ un testimone e riferimento di successo di una pagina importante della storia del calcio italiano. Siamo felici che abbia deciso di rientrare nel mondo del calcio partendo dalla nostra Lega”. Con queste parole, il presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, accoglie Silvio Berlusconi, atteso domani all’ ‘esordio’ in tribuna al Brianteo per la partita ...

Monza - Berlusconi in tribuna : il messaggio di Gravina : Il Monza è in lotta per conquistare la promozione nel campionato di Serie B, l’arrivo di Berlusconi ha portato entusiasmo, per la gara di domani è prevista la presenza in tribuna dell’ex presidente del Milan. Nel frattempo è arrivato il messaggio di Gravina: “Berlusconi è un testimone e riferimento di successo di una pagina importante della storia del calcio italiano. Siamo felici che abbia deciso di rientrare nel mondo ...

Monza : Gravina saluta esordio Berlusconi : ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Berlusconi e' un testimone e riferimento di successo di una pagina importante della storia del calcio italiano. Siamo felici che abbia deciso di rientrare nel mondo del calcio partendo dalla nostra Lega". Con queste parole, il presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, accoglie Silvio Berlusconi, atteso domani all' '...

Crozza-Berlusconi torna con micro pisolini e fogli senza appunti. Poi presenta la maglia di CR7 al Monza Calcio : Maurizio Crozza porta sul palco Silvio Berlusconi – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – tra micro sonnellini e fogli bianchi senza appunti che gli ricordano i vecchi tempi, il leader di Forza Italia presenta la maglia di CR7 al Monza Calcio. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi torna con micro pisolini e fogli senza appunti. Poi ...