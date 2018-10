quattroruote

: Mondiale Endurance - Doppietta della Toyota alla 6 ore del Fuji - dinoadduci : Mondiale Endurance - Doppietta della Toyota alla 6 ore del Fuji - therabbit95 : RT @Passionea300: WEC | Calendario 2019-2020: si torna a Interlagos e in Bahrain: La bozza di calendario del WEC diramata a metà agosto è s… - filippo898 : RT @Passionea300: WEC | Calendario 2019-2020: si torna a Interlagos e in Bahrain: La bozza di calendario del WEC diramata a metà agosto è s… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ancora unanel: il costruttore giapponese ha conquistato la vittoria6 Ore del, piazzando la TS050 Hybrid #7 quella di Conway, Lopez e Kobayashi davanti#8 di Buemi, Nakajima e Alonso. Sul gradino più basso del podio troviamo la Rebellion LMP1 privata, guidata da Lotterer, Jani e Senna, ma con un ritardo di ben quattro giri.La gara delle LMP1. La#8 partiva dpole position, mentre la #7 si è dovuta fare strada scattando dallottava piazza in griglia. Tuttavia, con pista bagnata e al volante lidolo di casa Kamui Kobayashi la TS050 Hybrid ha impiegato solamente due giri per portarsi in seconda posizione e iniziare linseguimentovettura gemella. Il momento decisivo è stato quello in cui è stata chiamata in causa la safety car, dopo lincidenteFerrari del team MR Racing: la #8 è riuscita a entrare ai box poco ...