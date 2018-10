Monaco di Baviera | chiude l’Oktoberfest e aprono i seggi Ma la Merkel ha poco da brindare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) Vietato parlare male dela un bavarese. Sarebbe come insultare la madre. Per chi come me non c’era mai stato è un po’ una Piedigrotta (senza i fuochi d’artificio), una sagra della porchetta una luna park scintillante, la radiografia cafonal di un paese che aspetta due settimane di sollazzi e bevute per calare freni inibitori e lasciarsi andare. Si scolano boccali di birra da un litro come fosse acqua fresca. Travestiti da pastorelli tirolesi, braghe al ginocchio con pettorina in corna di cervo, calzettoni di lana con pon pon dondolante e in testa cappello loden piumato. Io, per non essere da meno, mi vesto da Heidi, mi infilo un dirndl, corpetto strizzatutto, mi infiocco un grembiule, assomiglio più a una cameriera bavarese e varco la soglia della tenda di Kafer, il ristorante stellato di. Ma il menù della serata, anatra croccante, salsicce e stinco di maiale, non è ...