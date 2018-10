Milica Miletic | trionfatrice di Survivor | Dopo il reality fummo ignorati Non mi

blogo

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Se non sei in tv non significa che sei morto”. In questa frase c’è tutta, vincitrice dimenticata della prima e unica edizione italiana di.Correva l’anno 2001 e a Mediaset era fresco, freschissimo il boom del Grande Fratello, che aveva chiuso l’edizione numero uno con oltre 16 milioni di spettatori e un clamoroso 60% di share.di: "il. Non mi illusi, oggi gestisco un centro sportivo" pubblicato su TVBlog.it 14 ottobre 2018 10:12.