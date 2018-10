Milano | vasto incendio in un capannone | la colonna di fumo visibile da un chilometro di

ilfattoquotidiano

: Vasto incendio a Milano in zona Quarto Oggiaro - chryduca : Vasto incendio a Milano in zona Quarto Oggiaro - LaPresse_news : Milano, vasto incendio a Quarto Oggiaro - MammaNunmat64 : RT @InMeteo: NEWS: Milano, quartiere bovisasca: vasto incendio, si teme nube tossica -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Unè scoppiato nella serata di domenica a, in unin via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena. Le fiamme, secondo le prime informazioni, riguarda uncolmo di rifiuti, ma la temperatura è molto alta e l’area è ancora molto pericolosa perché i vigili del fuoco – intervenuti con numerosi mezzi e uomini – non si possono ancora avvicinare. Le proporzioni dell’sono significative: un’altadida vari punti di, anche a undi distanza. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 per soccorrere un 49enne rimasto ferito. E’ stato ricoverato all’ospedale Sacco: non presenta ustioni, ma ha subito un trauma alla testa. Secondo quanto riferisceToday, le forze ...