Milano | schianto tra auto sulla vecchia Vigevanese | 8 feriti

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto , poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Milano - schianto nella notte : moto contro Smart - morti due giovani : Un incidente stradale dalle tragiche conseguenze si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in viale Ergisto Bezzi a Milano , all'incrocio con via Marostica. Una moto guidata da un 29enne, che ...

Milano : pauroso schianto tra auto e moto - un uomo ferito grave : Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea. Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato ...