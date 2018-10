Milano | il Conservatorio Verdi riporta l’opera al “Carcano” E il 18enne Rossini ridendo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Non mi piaci, lasciami stare: se mi tocchi, ti cavo gli occhi“. I tempi in cui la libertà della donna – e specialmente del suo corpo – è ancora e sempre messa in discussione (da Verona in giù) sono questi. Eppure quelle parole – pronunciate da una donna che rifiuta il possessivo corteggiatore – sono di più di duecento anni fa: le pronuncia Fannì, la prima delle tante protagoniste a cui Gioachinoconsegna orgoglio e fierezza.aveva 18 anni quando scrisse La cambiale di matrimonio: la rivoluzione francese era avvenuta praticamente l’altroieri, Napoleone era ancora vivo e lo stesso Beethoven e Gioachino era cittadino dello Stato pontificio. Nel 1810 proprio La cambiale fu la prima opera ad essere messa in scena tra quelle firmate dal ragazzo prodigio che di lì a pochissimo (benché privo di YouTube) sarebbe diventato una star. La cambiale ...