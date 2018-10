Milan | Suso punge la dirigenza cinese | Un pasticcio | ora tutto è cambiato

Suso : Maldini leggenda da soggezione - il Milan gioca come la Spagna - Calcio : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme'. Sulle sue qualità, poi aggiunge: 'So come giocare a Calcio, ogni step della mia carriera mi ha insegnato delle cose. ...

Milan - Suso bacchetta la proprietà cinese ed esalta Elliott : Suso sta facendo molto bene con la maglia del Milan, grazie anche a Gattuso che sta esaltando le qualità dello spagnolo Suso sta impressionando tutti a suon di giocate, sia al Milan che nella Nazionale spagnola. Il calciatore, intervistato da Marca, ha parlato della sua esperienza rossonera, bacchettando un po’ la precedente proprietà e lodando invece il lavoro di Elliott: “Al Milan si è calmato tutto. Dopo il pasticcio dei ...

Suso : 'Ho DNA giusto per giocare nella Spagna. Milan? Gattuso è il numero uno' : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme". Poche le differenze nel gioco tra Luis Enrique e Gattuso: "Non cambia tanto, hanno idee abbastanza simili. Anche il ...

Suso - assist man nella Spagna come nel Milan. E il paragone con Rui Costa... : Ci sono giocatori col gol nel proprio DNA. Altri invece, alla gioia personale preferiscono l' assist . E Suso è uno di questi. Da quando è stato lanciato nel Milan di Montella è diventato il più ...

Milan - Savicevic non dimentica i rossoneri : “I rossoneri mi piacciono - c’è fantasia e Suso può diventare grande” : È stato uno dei fenomeni della Serie A degli anni ’90, uno dei numeri 10 più brillanti dell’intero panorama calcistico: Dejan Savicevic non dimentica i suoi trascorsi in Italia al Milan. Intervistato dalla Gazzetta, il montenegrino si è espresso in merito al derby che si disputerà tra 10 giorni: “Vedremo che succede nel derby. Questo Milan mi piace, gioca un buon calcio ed è in crescita: Higuain ha iniziato a segnare e ...

Savicevic - questo Milan va a… ‘Genio’ : “Higuain meglio di Icardi - Suso ha tutto per diventare grande” : L’ex giocatore del Milan ha parlato dell’attuale momento dei rossoneri, soffermandosi sull’ottimo lavoro svolto da Gattuso Un passato da ‘Genio’, un presente da presidente della Federazione del Montenegro, pronto a far crescere il movimento con le sue idee. Spada/LaPresse Dejan Savicevic però non riesce a non seguire il campionato italiano e, a margine del convegno Fare affari con il Montenegro tenutosi ieri a ...

Higuain dopo Milan-Chievo : 'Suso giocatore eccezionale - qui sono felicissimo' : Soddisfatto a fine gara, il Pipita ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. giocatore simbolo Pienamente inserito nel contesto rossonero, Higuan ha parlato dell'importanza che riveste per la ...

Milan - Higuain tra doppietta e feeling : "Suso - giocatore fantastico" : Suso e Higuain festeggiano. Getty Vietato farsi abbagliare da un successo agevole come quello sul Chievo, avversario davvero troppo modesto in questo momento per rappresentare una minaccia. Il Milan, ...

Milan-Chievo - le pagelle : Suso è ispirato - Kessie si addormenta sul gol : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Non ha colpe sul gol di Pellissier. ABATE 6.5 Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco. MUSACCHIO 6 Tiene Pellissier, ma prima dell'intervallo gli sfugge ...

Milan - Higuain scatenato : doppietta al Chievo su “doppio assist” di Suso [VIDEO] : Higuain-Suso, una coppia da gol perfetta con lo spagnolo abile a servire assist al Pipita che non sbaglia un colpo da dentro l’area Il duo Higuain-Suso funziona eccome. Lo spagnolo, durante la gara tra il Milan ed il Chievo Verona, ha rifinito al meglio per ben due volte mandando in porta il Pipita, il quale non si è certo fatto pregare per insaccare in rete superando Sorrentino. Il calciatore argentino ha dunque messo a segno una ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Milan - da Suso a Castillejo fino ai singoli : ecco i segnali della ripresa : Quattro gol per scacciare via la crisi, riportare i tre punti e tornare a dormire tranquilli. Il 4-1 del Mapei Stadium riporta il sereno in casa Milan che ora può finalmente tornare a guardare con ...

Gazzetta Sassuolo-Milan - le pagelle : Suso incontenibile - Kessié top : Lo si deve anche a uno strepitoso Gianluigi Donnarumma , come sottolinea La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle: 'Il meglio lo fa su Di Francesco, che arriva davanti in solitudine: era ancora 0-0, ...

Milan - poker a Sassuolo : si sblocca Suso : ... ora i punti sono 9 ma con una partita in meno rispetto a tutti gli altri, che per il morale, gli ultimi tre pareggi avevano creato enormi malumori,, regalando così a tutto il mondo rossonero una ...