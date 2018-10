Milan | Paquetà brilla nel derby contro la Fluminense | la rabbia dei tifosi

Milan - senti Amoroso : "Paquetà mi ricorda Kakà. Ruolo? Mezzala o..." : Paquetà non fa solo rima con Kakà, ma lo ricorda per davvero. Lo assicura Marcio Amoroso, vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan, dove giocò tra gennaio e giugno del 2006, prima di ...

Milan - Maldini apre ad Ibrahimovic ed infiamma i tifosi su Paquetà : Paolo Maldini a tutto tondo sul calciomercato del Milan, da Ibrahimovic a Paquetà, il club rossonero si prepara a far sognare i tifosi Paolo Maldini è stato ospite del Festival dello Sport in questi giorni. Il dirigente del Milan è stato interpellato in merito a diversi argomenti che riguardano il club rossonero, sopratutto sul calciomercato che già da questo mese di ottobre sta infiammando le cronache ed anche i tifosi che fremono in ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha fatto un grande salto di qualità. Paquetà giocatore che può far sognare' : Un tuffo nel passato, soffermandosi però anche sul presente e sul nuovo ruolo all'interno della dirigenza del Milan . Il Festival dello Sport di Trento è l'occasione per Paolo Maldini di ripercorrere la propria carriera, parlando anche degli obiettivi a breve-medio termine della società rossonera. Si parte con il passato, dalle ...

Milan - Maldini : “Gattuso è un allenatore preparato - Paquetà può far sognare i tifosi” : Paolo Maldini, ospite a Trento del Festival dello Sport anche per ripercorrere la sua straordinaria carriera in rossonero, non si sottrae all’attualità e dice la sua su Gattuso e il neo acquisto Paquetà: “Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan – dice Maldini, neo responsabile dell’Area sport del club rossonero -. L’immagine di Rino sta cambiando: ...

Milan - Maldini : “Paquetá non è pronto ma può far sognare i tifosi” : Ospite a Trento al “Festival dello Sport”, Paolo Maldini, leggenda e dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando non solo della sua carriera ma anche di argomenti di attualità partendo dal tecnico rossonero Gattuso. Milan, Maldini: “L’immagine di Gattuso sta cambiando” Queste le parole neo-responsabile dell’Area sport del club meneghino: “Rino ha un grande […] L'articolo Milan, ...

Milan - Careca racconta Paquetà : “ecco che giocatore è” : Milan, Careca ha parlato del neo acquisto rossonero Paquetà, ancora non ufficializzato solo a causa della sessione di mercato chiusa ”E’ un giocatore di grande prospettiva, ha qualità e gamba, un mancino davvero molto buono. Ha un futuro garantito e può crescere tanto nel calcio italiano”. E’ l’opinione di Antonio Careca, attaccante brasiliano degli anni ’80 e ’90, su Paquetà neo acquisto del ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

PAQUETA' AL Milan/ Il Flamengo lo aveva offerto alla Roma - Monchi ha detto no : Paquetà al MILAN: il Flamengo l'aveva offerto alla Roma. Il giovanissimo talento brasiliano poteva vestire la maglia giallorossa invece di quella rossonera, Monchi ha detto no(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 01:03:00 GMT)

Paquetà-Milan - la risposta d’orgoglio di Ausilio : “l’Inter sta visionando giocatori importanti! E su Modric…” : Il colpo Paquetà pone il Milan sotto i riflettori, ma l’altra parte di Milano non ci sta: il ds dell’Inter, Piero Ausilio, promette scintille dal mercato invernale Intervistato a margine della presentazione del libro ‘Medico del calcio’ di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a 360 gradi della situazione del club meneghino. Ausilio ha toccato diversi argomenti ...

Milan - Leonardo : 'Su Paquetà c'è un accordo di base con il Flamengo' : 'Paquetà? Non c'è molto da dire. Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato riapre a gennaio quindi dobbiamo ancora fare un pò di strada prima dell'ufficialità. Ora c'è da pensare solo ...

Inter - Ausilio : "Paquetá al Milan? Ci faremo trovare pronti" : "Stiamo lavorando al rinnovo di Mauro Icardi, non ci nascondiamo. Ci siamo visti e ne parliamo, ma non c'è fretta". Piero Ausilio risponde così alle domande sulla trattativa per il rinnovo del ...

PAQUETÀ AL Milan - LEONARDO : "ACCORDO COL FLAMENGO"/ Ultime notizie - a gennaio arriverà anche un centrocampista : Lucas PAQUETÀ al MILAN, LEONARDO “C’è l’accordo con il Flamengo”. Visite mediche a Rio de Janeiro già sostenute da parte del talentuoso classe 1997(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Milan - con l’arrivo di Paquetà spazio alle cessioni : ecco i calciatori con le valigie in mano : Paquetà al Milan, affare praticamente fatto per il mese di gennaio, il calciatore animerà il calciomercato rossonero: cessioni in vista? Leonardo ha annunciato oggi l’accordo col Flamengo per l’arrivo di Paquetà al Milan nel mese di gennaio. Si tratta di un calciatore che può fare la mezzala a centrocampo, ma anche l’esterno del tridente oppure il trequartista puro, insomma, un calciatore che darà molte soluzioni a ...

Paquetà al Milan - Leonardo : "Accordo col Flamengo"/ Ultime notizie - il segnale delle ambizioni di Elliott : Lucas Paquetà al Milan, Leonardo “C’è l’accordo con il Flamengo”. Visite mediche a Rio de Janeiro già sostenute da parte del talentuoso classe 1997(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:51:00 GMT)