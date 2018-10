Milan | Marcio Amoroso racconta Paquetà | “più Kakà che Ronaldinho”

sportfair

: Da Luiz Adriano a Marcio Amoroso, passando per Mancini, Rivaldo e Ricardo Oliveira. Con la speranza che #Paqueta no… - Roccio92 : Da Luiz Adriano a Marcio Amoroso, passando per Mancini, Rivaldo e Ricardo Oliveira. Con la speranza che #Paqueta no… - Lapalmauz : Vado controcorrente e dico che la pausa nazionali è un dono di Dio; sono ben contento di non dover spappolarmi il… - Fprime86 : RT @RadioSportiva: ??? Marcio #Amoroso: '#Paquetà è un ragazzo interessante, al #Milan andrà aspettato. I rossoneri stanno ritrovando una ge… -

(Di domenica 14 ottobre 2018)ed il suo parere sul neo acquisto del, calciatore brasiliano molto duttile e talentuosoconosce molto bene il neo acquisto del. Quello dell’ex Udinese è dunque un parere attendibile e competente sul calciatore che tanto sta facendo parlare di sé in queste ore dopo il blitzista.è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport, ecco il suo punto di vista su: “Prima di tutto è un grande professionista, che in campo lavora tantissimo per la squadra e per i compagni. Ha grande tecnica ma sa anche lottare e difendere il pallone. A me ricorda molto, per come si muove in progressione e per la grandissima capacità di inserimento: te lo ritrovi all’improvviso dal cuore del centrocampo all’area di rigore. Anche se fare paragoni è prematuro, lo avvicinerei sicuramente molto più a Ricky ...