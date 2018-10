Milan | Berlusconi boccia i rossoneri | “Non mi piace come gioca”

Berlusconi a Gattuso : "Milan a due punte" : MONZA, 14 OTT - 'Mi piace il Milan di Gattuso anche se gioca ad una punta sola? No, non mi piace'. L'ex patron del Milan e nuovo proprietario del Monza Silvio Berlusconi bacchetta Gennaro Gattuso, reo ...

Monza - Berlusconi ‘apre’ a Kaka o Shevckenko poi critica il Milan : Solo un pareggio per il Monza nella gara di campionato contro la Triestina, 1-1 che comunque permette alla squadra di rimanere nelle zone alte della classifica. Al termine della partita ha parlato il presidente Silvio Berlusconi: “Il derby tra Inter e Milan? Sono appassionato di calcio, ma solo di Serie C. Kakà o Shevckenko al Monza? Magari. Rossoneri? Non mi piace il Milan di Gattuso. Non capisco perché giochi cosi. Io metterei due ...

Gioca il Monza - Berlusconi in tribuna : 'Derby entro tre anni col Milan? Preferirei non parlarne' : Monza - ' Derby entro tre anni con il Milan? Io sono rossonero dalla nascita, non parlereri di questo. Mi ha spinto a dire sì a questo progetto Monza la volontà di dar vita a un modo nuovo di essere ...

News Milan - ufficiale : Barbara Berlusconi ai saluti VIDEO : In questi giorni, però, ha annunciato le sue dimissioni per dedicarsi ad altre attività, molto probabilmente lontane dal mondo del calcio. Nel comunicato ufficiale 'Lady B' ci ha tenuto a fare l'in ...

A tutto Boban nel giorno dei suoi 50 anni : dalla rinascita del Milan a ritorno di Berlusconi nel calcio : Zvonimir Boban compie oggi 50 anni, il croato è convinto che il Milan sia pronto a tornare in alto: “ci vuole tempo però…” “Milan? Credo che ci siano dei cicli e spero che sia ripartito verso un nuovo ciclo e che nel giro di 3-4 anni rivedremo il Milan nella sua grandezza, ma serve tanto lavoro. Ci vuole tempo, un progetto a medio termine può riportarlo in alto. Maldini e Leonardo stanno lavorando benissimo e i ...

Milan - l'ultimo atto della famiglia Berlusconi : Nella giornata di ieri è stato scritto l'ultimissimo atto della famiglia Berlusconi in rossonero. Barbara ha lasciato fondazione Milan, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport.

Barbara Berlusconi - addio a Fondazione Milan : “Nuovi progetti per il 2019” : Barbara Berlusconi annuncia l'addio alla presidenza di Fondazione Milan per dedicarsi a nuovi progetti L'articolo Barbara Berlusconi, addio a Fondazione Milan: “Nuovi progetti per il 2019” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Berlusconi riparte da Monza. Galliani : "Sogno derby con Milan nel 2020" : Da appassionato di calcio e di sport, è un atto d'amore. È brianzolo anche lui''. Non posso non esserci paragoni con l'epopea vincente del grande Milan e questo nuovo inizio: ''Il Milan di Silvio ...

BERLUSCONI HA COMPRATO IL MONZA / Conferenza stampa. Galliani : il sogno? il derby con il Milan tra due anni : MONZA a BERLUSCONI, la Conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Monza - Galliani : 'Milan? Ero in prestito. Con Berlusconi faremo grandi cose' : Il 70% delle mie telefonate era con gente del mondo del calcio, vi pregherei di finirla nel fare nomi che erano nel mondo del Milan. Noi siamo contenti di Antonelli e Zaffaroni, il Monza è ben ...

Berlusconi vicino al Monza - rilancio dell'ex patron del Milan : vuole più del 70% del club : Silvio Berlusconi è sempre più vicino all'acquisto del pacchetto di maggioranza del Monza. L'ex patron del Milan, uscito di scena dal mondo del calcio dopo la cessione del club rossonero ad una cordata cinese con a capo Yonghong Li che a sua volta ha ceduto il club al Fondo Elliott [VIDEO], è pronto a rimettersi in gioco. Troppo grande il richiamo del calcio. L'ex Premier infatti ha deciso di affondare il colpo e vuole prendersi il Monza. Con ...

Com'è andato l'incontro tra Salvini e Berlusconi davanti al Milan : E' ancora da chiudere l'accordo tra Lega e Forza Italia sulla presidenza della Rai, dopo la bocciatura, anche grazie ai voti di FI, del candidato di Matteo Salvini, Marcello Foa. FI sarebbe orientata stavolta a dare il suo via libera a Foa se la Lega, come preannunciato, intendesse riproporlo al consiglio di amministrazione di Viale Mazzini. Ma la discussione di domenica sera tra Salvini e Silvio Berlusconi non sarebbe entrata nel ...

Milan - Capello : 'Legatissimo a Berlusconi - sul Monza...' : Fabio Capello , ex allenatore del Milan , parla del Monza , che a breve può diventare di Berlusconi e di Galliani a la Gazzetta dello Sport : 'Sono legatissimo al Dottor Berlusconi perché è stato lui a darmi la possibilità di allenare. Con Galliani abbiamo vissuto anni splendidi. Questa storia ha una morale: la passione per il ...