Mihajlovic | Italia? No | grazie Voglio l' estero Al derby tiferò entrambe

gazzetta

: Mihajlovic sbuffa: «Mi sono stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini» - CalcioNews24 : Mihajlovic sbuffa: «Mi sono stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini» - Fprime86 : RT @cmdotcom: Mihajlovic: 'Mi sono un po' stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini. Derby, chi è favorito perde' https://t.… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Dopo la brevissima, ma traumatica, esperienza allo Sporting Lisbona, Sinisaè pronto a rimettersi in gioco. L'allenatore però non sembra intenzionato a voler tornare, per il momento, in ...