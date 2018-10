Migranti | il ministro Fontana | Diluiscono l' identità | daremo battaglia

Il ministro Fontana : 'I Migranti diluiscono le identità' : Intanto, anche alla luce dei fatti di Lodi e della circolare di Salvini su Riace, il segretario del Pd Maurizio Martina ha lanciato un appello al mondo delle associazioni ad organizzare insieme una ...

Migranti - nuovo affondo del ministro Fontana : 'Diluiscono le identità' - : Intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega, il titolare del dicastero per la Famiglia e le Disabilità ha detto che con l'immigrazione "l'omologazione avanza". "La nostra è una battaglia per il futuro", ha aggiunto

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Migranti dalla Germania - il viceministro Molteni : 'Con noi nessun accordo. Fanno campagna elettorale' : Solo un problema di comunicazione. Per il Viminale la notizia che i dublinanti torneranno in charter in Italia è fuorviante e dà l'idea di sbarchi di massa. Così Nicola Molteni, sottosegretario all'...

L'Espresso contro Salvini : "Dl Migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Ultime notizie Salvini in Tunisia/ Migranti - ministro : "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua" : Ultime notizie Salvini in Tunisia. Migranti, il ministro dell'Interno in visita a Tunisi: "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua, bisogna aprire canali regolari e controllati"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Aquarius 2 salva 50 Migranti : Salvini - “denuncio le Ong”/ Ultime notizie - Pd attacca il Ministro (e De Luca) : Aquarius 2 salva 50 migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:07:00 GMT)

Migranti - ministro Trenta : missione in Niger per arginare la tratta : L'obiettivo della missione italiana in Niger sarà quello di "arginare la tratta di esseri umani e il traffico di Migranti che attraversano il Paese per poi dirigersi verso la Libia e imbarcarsi verso ...

Migranti - Unione Africana contro Salvini : "Non sono schiavi"/ Ufficio stampa ministro : "mai insultati" : Migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'Ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:04:00 GMT)

"Pronti a guerra con Salvini" - e il ministro risponde ai Migranti : "Ci siamo noi, e siamo pronti ad andare fino alla guerra contro Salvini e Di Maio ". Una protesta di alcuni rifugiati contro il governo, il razzismo e per i diritti dei migranti, ripresa da uno ...

Asselborn contro Salvini : "fermare le destre"/ Ultime notizie - Ministro Lussemburgo : "Migranti vanno salvati" : Asselborn contro Salvini: 'fermare le destre e tutti i populisti'. Ministro Lussemburgo ancora contro il vicepremier: 'migranti vanno salvati'.

