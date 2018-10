Migranti | Fratoianni | parla di irregolarità chi deve restituire 49 milioni

Mediterranea - nave ong italiane : "Salveremo Migranti "/ Ultime notizie - Fratoianni : "guerra contro solidarietà" : Migranti, Mediterranea : il progetto delle ong italiane . “ nave per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Nave italiana rimanda Migranti in LIbia/ Eni smentisce Fratoianni “Asso 28? No coinvolti”. Orfini vs Toninelli : Nave italiana soccorre e riporta in LIbia 108 migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:20:00 GMT)