Migranti | Fontana diluiscono l' identità | favoriscono l' omologazione

agi

: Il ministro Fontana: 'I #migranti diluiscono le identità'. Il segretario Martina lancia un appello per una manifes… - Agenzia_Ansa : Il ministro Fontana: 'I #migranti diluiscono le identità'. Il segretario Martina lancia un appello per una manifes… - Lara65202149 : RT @IlReverendo71: #Fontana: “con i migranti si diluiscono le identità”. Qualcuno ha una vaga idea della gravità di affermazioni come quest… - cristia42548563 : RT @francescatotolo: 'Poi ci sono altri che dicono 'avanti con l'immigrazione. Ma nessuno di questi ultimi si è reso conto che con l'immigr… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) "Con l'immigrazione sile identità e l'avanza": lo ha affermato il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo, in un intervento alla Scuola di formazione politica della Lega. "Quando dici che bisognerebbe aiutare i nostri giovani ad avere più figli ti danno del fascista", ha detto, "ci sono parti politiche che dicono: cerchiamo di aiutare i giovani e le coppie ad avere un lavoro stabile e una casa con politiche per la natalità. Poi ci sono altri che dicono: avanti con l'immigrazione. Ma nessuno di questi ultimi si è reso conto che con l'immigrazione sile identità e l'avanza".