Migranti | Boldrini | sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia

Laura Boldrini a Riace : accanto a chi ha fatto molto per Migranti : Riace , 6 ott., askanews, - "Sono qua perché sono cittadina onoraria di Riace dal 2013; poi perché ho visto svilupparsi questo sogno visionario di Mimmo Lucano": così Laura Boldrini , a Riace per ...

Laura Boldrini - oltre la follia : 'Salvini popolare come i dittatori. Oggi i Migranti - domani...' : Reduce dalla visita di cortesia alla nave Diciotti, tra i migranti , una ritrovata vetrina politica per l'ex presidenta della Camera caduta nel dimenticatoio al 4 marzo, la deputata di LeU riversa sul ...

Migranti - Mussolini : “Boldrini? Vada a Genova invece che sulla Diciotti. O lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia” : “La Boldrini? Ma che Vada a Genova, invece che sulla nave Diciotti. Anzi lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia”. Così l’eurodeputata Alessandra Mussolini, in diretta a L’aria che tira estate, su La7, ha commentato la vicenda della nave della Guardia costiera ferma a Catania L'articolo Migranti, Mussolini: “Boldrini? Vada a Genova invece che sulla Diciotti. O lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia” ...