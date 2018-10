optimaitalia

: Migliori occasioni in casa #Honor il 14 ottobre: quale conviene acquistare? - GioPao9 : Migliori occasioni in casa #Honor il 14 ottobre: quale conviene acquistare? - OptiMagazine : Migliori occasioni in casa #Honor il 14 ottobre: quale conviene acquistare? - sciurini_ : @LaJambeNoir7 Occasioni che forse non si sarebbe mai sognato da bambino ma dal momento che le hai li, sotto il naso… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Due tra gli smartphonemaggiormente apprezzati dal pubblico italiano, in questo periodo, sono sicuramente i cosiddetti10 e9 Lite. Questo brand ha sempre puntato su un rapporto tra qualità e prezzo estremamente aggressivo, anche perché gli scarsi investimenti in pubblicità (soprattutto a confronto con il fratello maggiore Huawei), consentono al brand di poter proporre sul mercato una strategia più aggressiva e apprezzata dal pubblico.Per quanto riguarda10, ci sono alcuni store online come Phone Click che consentono dilo smartphone addirittura a 305 euro, con spese di spedizione incluse. Un rapporto tra qualità e prezzo che probabilmente non ha eguali, se pensiamo alla scheda tecnica di un device che al giorno d’oggi può tranquillamente competere coi top di gamma. Se invece ci spostiamo verso rivenditori maggiormente noti al pubblico, troviamo la ...