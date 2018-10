Mia | nipotina della Regina | ruba la scena anche nelle foto ufficiali del matrimonio di

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) La protagonista è sempre lei. Mia Tindall, adorabilequesta volta ha saputore laa tutti e l'ha fatto alla sua maniera. La posa nelladi famiglia è già tutto un programma: rilassata, molto differente da quella composta e principesca delle altre damigelle. Ma a colpire l'attenzione di tutti è stato il giochino che pare farsi girare tra le mani. Mia, figlia maggiore di Zara e Mike Tindall, pare amare molto i suoi oggetti di. Ve la ricordate mentre sollevava la borsettanellaufficiale di qualche anno fa in occasione del 90esimo anniversario di compleannosovrana?in quell'occasione la simpatica posabambina non era sfuggita a nessuno. A maggior ragione adesso. Molti utenti sostengono che lo sguardopiccola sembra tradire la sua noia nel dover posare rigida. Non ci sono ...