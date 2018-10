Mi manca rimanere bloccato nei giochi di Tomb Raider - editoriale

eurogamer

(Di domenica 14 ottobre 2018) Quando sento qualcuno parlare dei grandidel passato, quelli in cui i designer ci lanciavano nel bel mezzo dell'azione, senza condurci per mano (Tim Schafer una volta ha detto: “bloccati con un enigma? Noi li chiamiamo contenuti”), penso subito ad un gioco particolare che faceva proprio questo. A circa un terzo dell'avventura di2, Lara Croft faceva un breve giro su un sottomarino. Il viaggio era breve perché il sottomarino si schiantava presto, esplodeva o succedeva qualche disastro simile. Ad ogni modo, la cutscene si interrompeva bruscamente, il livello successivo iniziava e... beh, ti ritrovavi immerso nell'oscurità assoluta. Stavi galleggiando sul fondo dell'oceano, circondato da ombre e acqua e non molto altro. C'è, inizialmente almeno, un piccolo suggerimento su dove andare. Al primo incontro con questo livello, ho pensato che il gioco si fosse rotto ...