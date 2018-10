Meteo Protezione Civile domani | diffusa instabilita' | ancora severo maltempo

Allerta Meteo della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - sarà un weekend di forte maltempo all’estremo Sud : la protezione civile lancia un nuovo allarme arancione per la Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La protezione civile segue con particolare attenzione l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, dopo che ha ucciso 17 persone nel Mediterraneo occidentale (13 morti alle Baleari, 2 in Costa Azzurra e 2 in Sardegna nelle scorse 48 ore). Il maltempo proseguirà tutto il weekend in Sicilia e Calabria meridionale, e sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, Sabato 12 ...

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un nuovo allarme per Venerdì 12 Ottobre : criticità “Arancione” nel Lazio e in Sicilia : Allerta Meteo – Ancora condizioni di spiccata instabilità, in particolare sulle nostre regioni occidentali. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la ...

Allerta Meteo - la Protezione Civile aggiorna i bollettini : “il maltempo si sposta verso Lazio e Sicilia” : Il maltempo continuerà ad insistere sull’Italia. La vasta circoLazione depressionaria che sta interessando la penisola Iberica, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità in particolare sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi che nel pomeriggio si estenderanno anche al Lazio e domani interesseranno maggiormente la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : “vite umane a rischio” - allarme alluvione [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità anche sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi, che risulteranno particolarmente intensi e persistenti su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo su Sardegna - Piemonte e Liguria : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente tra la penisola Iberica e le isole Baleari, innesca sul Mediterraneo occidentale spiccate condizioni di instabilità, che tenderanno progressivamente a interessare anche le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in estensione al nord-ovest della Penisola, a partire dal Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia allerta Meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

