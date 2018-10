Meteo | domani ancora nubifragi al sud | la perturbazione si espande al centro-nord

Allerta Meteo : scuole chiuse domani Lunedi' 15 Ottobre in diversi comuni [LIVE] : La circolazione depressionaria che da giorni persiste sul Mar Ionio seguiterà a portare piogge e temporali nel corso di domani su Sicilia e Calabria. Il grosso del maltempo, per la giornata di...

Meteo Protezione Civile domani : diffusa instabilita' - ancora severo maltempo all'estremo Sud : Nella giornata di domani la circolazione instabile presente sull'area ionica continuerà ad alimentare piogge e temporali al Sud Italia, nella fattispecie sui settori ionici di Sicilia e Calabria. Le...

Allerta Meteo Estofex : nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia fino a domani - poi Leslie arriva nel Mediterraneo : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a caratterizzare l’estremo Sud per tutto il weekend ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’Allerta Meteo di livello 2 per nubifragi tra la Sicilia e la Calabria joniche. Un livello 1 circonda quest’area per sottolineare un pericolo simile ma con minori probabilità. I nubifragi comportano un’Allerta Meteo di livello 1 anche per il Mediterraneo nordoccidentale. Tutte le allerte si ...

Allerta Meteo Sicilia : tregua temporanea - fra stasera e domani intensa fase di maltempo con nubifragi : La situazione meteo è temporaneamente migliorata nelle ultime ore sulla Sicilia, sebbene ritroviamo dei locali rovesci sul settore sud-orientale dell'Isola. Si tratta però solo di una tregua in...

Meteo Protezione Civile domani : intenso maltempo in Sicilia con rischio di accumuli elevati : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sull'Italia, ad eccezione della Sicilia e dei settori ionici. Previsto forte maltempo su Sicilia orientale e meridionale,...

Meteo - le previsioni di domani sabato 13 ottobre - : Nel fine settimana tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord, con temperature sopra la media del periodo Ancora piogge su Calabria e Sicilia. IL Meteo

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud : alluvioni lampo e tornado su Calabria e Sicilia tra oggi pomeriggio e domani mattina [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nuovo pesante avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo sul Sud Italia. Emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale, Malta e Tunisia, principalmente per alluvioni lampo e per tornado sulle acque circostanti. Livello 1, invece, per la Turchia meridionale e Cipro, principalmente per alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni e per tornado sulle acque circostanti. Allerte Meteo di ...

Le previsioni Meteo per domani - sabato 13 ottobre : Siamo a metà ottobre ma il tempo è rimasto quello di settembre: farà bello un po’ ovunque al Nord e al Centro, salvo qualche nuvola in Liguria e in Sardegna. L’unica regione dove farà brutto, a quanto sembra, è la Sicilia: pioverà al mattino nella zona occidentale, mentre al pomeriggio nuvole e piogge dovrebbero spostarsi sulle zone meridionali di Calabria e Puglia. Niente da segnalare per quanto riguarda le temperature e i venti: siete ancora ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione - scuole chiuse a Catania domani venerdì 12 ottobre : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 12 ottobre. Per la giornata di domani è previsto un livello di Allerta arancione su tutta la Regione.-- A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla fino a domani : La sala operativa unica della protezione civile regionale Toscana ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago toscano meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate. Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba (Livorno). L'articolo Allerta meteo ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo verso il centro-sud - specie Sicilia : Nella giornata di domani assisteremo allo spostamento della perturbazione atlantica verso sud-est, con il coinvolgimento del medio-basso versante tirrenico e soprattutto della Sicilia, dove sono...

Meteo : la perturbazione lascia la Lombardia - da domani torna il sole : Il flusso di correnti umide meridionali che sta interessando la Lombardia in queste ore subirà un’attenuazione, con tendenza al miglioramento, già nel corso della giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato è atteso un flusso più asciutto proveniente da est con prevalenza di bel tempo e addensamenti su Alpi e Prealpi e possibili foschie dense al primo mattino. Domenica le previsioni indicano una ...

Meteo : perturbazione lascia Lombardia - da domani torna il sole : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il flusso di correnti umide meridionali che sta interessando la Lombardia in queste ore subirà un'attenuazione, con tendenza al miglioramento, già nel corso della giornata di domani. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato è atteso un flusso pi

Diretta Meteo : altri nubifragi in Sardegna - vasta perturbazione verso la penisola - PREVISIONI per domani : Nuovi forti temporali in Sardegna, a brevissimo perturbazione sulla penisola. Attenzione domani. meteo / Dopo qualche ora di pausa i temporali stanno nuovamente minacciando la Sardegna meridionale...