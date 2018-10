Matteo Salvini attacca Fabio Fazio | Lavoreremo affinché prenda meno denaro

blogo

: Apartheid a #Lodi. Deportazioni a #Riace. Questa è l’Italia di Matteo #Salvini. E i suoi complici sono gli ex rivol… - SimonaMalpezzi : Apartheid a #Lodi. Deportazioni a #Riace. Questa è l’Italia di Matteo #Salvini. E i suoi complici sono gli ex rivol… - Fontana3Lorenzo : Solidarietà a Matteo Salvini per i vergognosi attacchi ricevuti. La violenza di certi gesti rivela solo la mancanza… - matteosalvinimi : Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non f… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Internoda Borgo Valsugana (Trento) ha lanciato un attacco al sistema dell'informazione: Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo. Successivamente il titolare del Viminale è passato a fare i nomi e cognomi: Stavo pensando anche e soprattutto a chi prendepubblico che dovrebbe informare. Ogni riferimento a gente comeè puramente casuale. Non vorrei fare nessun riferimento a chi fa politica prendendo due spiccioli, perché lui prende poco di stipendio, eh. Prende, più o, quello che tutti noi che siamo in questa stanza prendiamo. Però, va bene, io non sono invidioso, non sono ...