Matteo Renzi annuncia una manovra ombra da offrire al Governo | Il

Matteo Renzi - Tête-à-tête con Alfonso Signorini in un lussuoso hotel di Milano : Champagne e un tavolo appartato in uno degli hotel più lussuosi di Milano, il Mandarin Oriental . Matteo Renzi , però, non era in compagnia della moglie Agnese, per una cenetta tete-a-tete fuori sede. ...

Nel Partito democratico è di nuovo scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Argomenti che non hanno convinto il Pd che, sostanzialmente, vede un ministro dell'Economia 'ostaggio' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Una condizione che desta preoccupazione come ha modo di ...

Nel Partito democratico è di nuovo scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Nicola Zingaretti, a due giorni dalla sua convention di Roma, alza il tiro nel dibattito pre congressuale del Partito democratico. Nello studio di SkyTg24 il governatore e candidato segretario si trova la gigantografia di Matteo Renzi proiettata sullo schermo dello studio. "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica. Il problema è la credibilità, che è data dalla ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...

Romano Prodi : 'Il Pd non può andare avanti così. Matteo Renzi decida cosa fare' : Romano Prodi non sembra ottimista sul futuro del Partito democratico. 'Se vogliamo avere delle forze riformiste serve una coalizione ampia. Quello a cui penso è lo scenario europeo. Non confondiamo il ...

Pd - Richetti si candida alla segreteria e punta ai voti di parte dei renziani : “Se ho tradito Matteo? Ma tradire che significa?” : C’è un secondo candidato alla segreteria del Pd: dopo Nicola Zingaretti, è stato il senatore Matteo Richetti a ufficializzare la sua candidatura. Come specificato da ambienti renziani, l’ex-portavoce democratico ed ex fedelissimo di Matteo Renzi si è mosso in autonomia ed è partito già da alcuni mesi con la creazione di un progetto alternativo di cui si è posto come leader. Era il 7 aprile quando Richetti organizzò a Roma ...

L'Intervista - Matteo Renzi da Costanzo : "Reddito di cittadinanza? Sarà la fine del M5S". Le anticipazioni : Stasera, giovedì 4 ottobre, in seconda serata, su Canale 5, l'ex premier si racconta in occasione del nuovo appuntamento con...

Matteo Renzi e i rottamati/ D'Alema - Bersani e Letta : chi è il "traditore"? : Matteo Renzi e lo scontro politico con Massimo D'Alema, Pier Luigi Bersani e Gianni Letta. L'ex presidente del consiglio è stato sconfitto dal fuoco amico?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Matteo Renzi e gli Scout/ Da lupetto a premier : la storia personale del leader di Firenze : Fin da giovanissimo Matteo Renzi ha vissuto l'esperienza Scout, come capo della branca R/S e come caporedattore della rivista “Camminiamo insieme”.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Agnese Landini - moglie di Matteo Renzi/ L'ex first-lady sempre al fianco dei figli e del marito (L'intervista) : Agnese Landini e Matteo Renzi si sono sposati il 27 agosto 1999. L'ex premier e la moglie hanno tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Agnese sempre al fianco della sua famiglia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Matteo Renzi : "Io tradito dai malati di sindrome del beneficiato rancoroso. Il reddito di cittadinanza? Sarà la fine dei 5 Stelle" : "Sai chi mi colpisce? Quelli che Andreotti chiamava chiamava i malati da sindrome del beneficiato rancoroso". Con queste parole Matteo Renzi ha risposto a Maurizio Costanzo nel corso di un'intervista in cui sono stati presentati alcuni passaggi di 'Firenze secondo me', il documentario di cui è protagonista e che andrà in onda su Mediaset.Renzi ha tracciato l'identikit delle persone che lo avrebbero tradito mentre era al potere: ...

