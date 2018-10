Massimo Bossetti | Trasferitemi | per non impazzire devo lavorare

YARA GAMBIRASIO - Massimo Bossetti : "FATEMI LAVORARE O IMPAZZISCO"/ Ergastolo : verso ricorso a Corte Europea? : MASSIMO BOSSETTI, Cassazione: condannato all'Ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsoSi presentati dalla difesa. Ad uccidere YARA GAMBIRASIO è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti - La difesa : 'Non ci fermiamo' : La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, condannando l'imputato al pagamento delle spese ...

Yara Gambirasio - Massimo Bossetti : "Fatemi lavorare o impazzisco"/ Condannato disperato - chiede trasferimento : Massimo Bossetti, Cassazione: Condannato all'ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsOSi presentati dalla difesa. Ad uccidere Yara Gambirasio è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:39:00 GMT)

Massimo Bossetti : condanna all'ergastolo/ Yara - avv. Salvagni contro sentenza Cassazione : "Ha vinto il sistema" : Massimo Bossetti, Cassazione: condannato all'ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsi presentati dalla difesa. Ad uccidere Yara Gambirasio è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:24:00 GMT)

Massimo Bossetti - CASSAZIONE : CONDANNA ALL'ERGASTOLO/ Sentenza : "Dna ha fatto parlare Yara Gambirasio" : MASSIMO BOSSETTI, CASSAZIONE: CONDANNAto ALL'ERGASTOLO: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsi presentati dalla difesa. Ad uccidere Yara Gambirasio è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Massimo Bossetti - ERGASTOLO PER IL DELITTO YARA GAMBIRASIO/ Ultime notizie - la sentenza della Cassazione : MASSIMO BOSSETTI, ERGASTOLO per il DELITTO YARA GAMBIRASIO. Ultime notizie, la sentenza della Cassazione conferma la "fine pena mai" per il muratore di Mapello(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:40:00 GMT)

SENTENZA Massimo BOSSETTI/ Cassazione - a Brembate chiedevano giustizia : è arrivata la vendetta : La Corte di Cassazione ha emesso il verdetto definitivo: MASSIMO BOSSETTI è l'assassino di Yara Gambirasio. Ma dal fare giustizia si è scivolati nel fare vendetta. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:08:00 GMT)SENTENZA MASSIMO BOSSETTI/ "Dna da rifare, ecco perché è innocente ma vogliono incastrarlo", int. a A. MeluzziBOSSETTI CONDANNATO/ La dignità di un popolo che non ha mai chiesto vendetta, di R. Persico

Massimo Bossetti - CASSAZIONE : CONDANNATO ALL'ERGASTOLO/ Yara Gambirasio : grida dei detenuti contro la sentenza : sentenza MASSIMO BOSSETTI in CASSAZIONE. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 00:55:00 GMT)

Yara. Cassazione conferma ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti : Il muratore di Mapello è colpevole. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti. L’uomo

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti : La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. La dura requisitoria del pg: “Bossetti senza ...

Yara - la Cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Bossetti : Il carpentiere di Mapello era stato condannato all'ergastolo in primo grado e in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio...

Yara Gambirasio - Cassazione conferma : “Ergastolo per Massimo Bossetti”. Fine pena mai per il muratore di Mapello : Fine pena mai. La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti. Il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis aveva chiesto il Fine pena mai. Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo” aveva sostenuto chiedendo la conferma delle condanne anche per il reato di calunnia nei confronti di un collega: “Ha fornito ...

Massimo Bossetti - sentenza Cassazione : condannato all'ergastolo/ Ultime notizie Yara Gambirasio : è colpevole : sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente? E’ stata confermata la condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio. La corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi della difesa con la conferma della sentenza della sentenza di secondo grado della corte di Brescia, che ...

Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l’ergastolo per Massimo Bossetti. Fine pena mai per il muratore di Mapello : Fine pena mai. La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti. Il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis aveva chiesto il Fine pena mai. Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo” aveva sostenuto chiedendo la conferma delle condanne anche per il reato di calunnia nei confronti di un collega: “Ha fornito ...