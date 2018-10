Manovra | vertice fiume | braccio di ferro M5S-Lega

ilgiornale

(Di domenica 14 ottobre 2018) Una Palazzo Chigi presieduto dal premier Giuseppe Conte per arrivare al Consiglio dei ministri di lunedì con le principali divergenze interne alla maggioranza gialloverde appianate. Giovanni Tria, Paolo Savona, Bonisoli, Elisabetta Trenta, Barbara Lezzi, Stefani, Giulia Grillo, Costa e Bussetti si sono rinchiusi per oltre due ore nelle stanze del governo per venire a capo della matassa che, in alcuni punti, vede contrapposti M5S e. I ministri sono arrivati intorno alle 19,30 e alle 22 erano ancora dentro per il pre-consiglio. A discutere i nodi principali dellae del decreto fiscale anche il sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia. Pace fiscale e relativi scaglioni, finanziamenti per il reddito di cittadinanza e Flat tax i principali argomenti sul tavolo. Con l'occhio della ...