Manovra | subito il taglio delle pensioni d’oro dai 4500 euro in su

Manovra. Salvini : per serietà non posso promettere tutto e subito. Non voglio fare renzate : Prima gli italiani e poi il resto del mondo". Cosi' Salvini da Laives. "Se serve di barconi ne fermo altri 50, mi possono indagare e arrestate - ha proseguito il ministro degli Interni -. Immigrati ...

Salvini e Di Maio “bocciatura Ue a Manovra? Subito elezioni”/ Commissione Europea smentisce lettera già pronta : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Manovra - accordo sul deficit : 1 - 8% nel 2021. Subito il reddito di cittadinanza e quota 100 : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da Subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino all’1,8% nel 2021...

Manovra - M5S contro Tria : subito deficit/pil al 2 - 4% : Il conto alla rovescia per aggiornare il Documento di economia e finanza è iniziato. La nota di aggiornamento andrà presentata dall’esecutivo entro il 27 settembre. Il responsabile del Tesoro: prima cosa stop all’aumento dell’Iva, polemica con Ue non ha senso. Il vicepremier grillino al commissario Ue Moscovici: l’unico tetto nel rapporto tra deficit e pil che rispettiamo è il 3%...

Manovra - i Cinquestelle in pressing : «Rapporto deficit/Pil subito al 2 - 4%» : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle vorrebbero sottoporre...

Manovra - i Cinquestelle in pressing : 'Rapporto deficit/Pil subito al 2 - 4%' : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle vorrebbero sottoporre al ministro ...

Manovra - GIORGETTI “NON SI PUÒ FARE TUTTO SUBITO”/ Ultime notizie : “Debito? Senza crescita non lo si ripaga” : MANOVRA “Quota 100 e taglio Ires da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Manovra - Di Maio : "Pensioni minime a 780 euro subito"/ Sfida a Tria : maxi condono della Lega "M5s non lo vota" : Di Maio: M5s non voterà condono. "La Manovra non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza subito in Manovra o sarà grave problema per Governo' : In occasione della puntata di Cartabianca su Raitre di questo martedì 11 settembre è intervenuto il vicepremier, nonché ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio. Il leader del M5S si è soffermato in modo particolare sull'imminente legge di bilancio che dovra' essere varata dal Governo. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto sui temi economici. 'O nella manovra c'è il reddito di cittadinanza o c'è un grave problema ...

Manovra - Tria apre al taglio Irpef : subito e in modo graduale : Un'operazione che, secondo le intenzioni del titolare dell'Economia, dovrà essere fatta in modo 'equilibrato, coerente e graduale'. …

Manovra - Tria apre al taglio Irpef : subito e in modo graduale : Un'operazione che, secondo le intenzioni del titolare dell'Economia, dovrà essere fatta in modo "equilibrato, coerente e graduale".Allo studio ci potrebbe quindi essere una revisione più ampia ...

Manovra - Tria : «Via alle riforme ma non tutto si può fare subito» : Il ministro dell’Economia: la Manovra porterà crescita, puntiamo a dimezzare lo svantaggio rispetto agli altri paesi europei

Manovra - Tria : 'Via alle riforme ma non tutto si può fare subito' : 'Negli ultimi dieci anni - sottolinea - l'Italia cresce di circa un punto in meno della media dell'economia europea, questo significa che abbiamo una divergenza con gli altri Paesi europei: le ...

Manovra - Tria : "Sarà equlibrata - tutto subito non si può. Le riforme partiranno gradualmente" : Cernobio. l governo punta ad una Manovra equilibrata, non farà partire una riforma forte senza le altre, 'perchè sarebbe una Manovra squilibrata'. Così a Cernobbio il ministro dell'Economia Tria,che rivendica di aver seguito 'una linea prudente dall'inizio',anche con l'Europa: crescita del Pil e calo del debito. 'La riduzione del rapporto debito Pil significa un rafforzamento ...