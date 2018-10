Manovra Salvini | per serietà non posso promettere tutto e subito Non voglio fare renzate

Manovra - Salvini : 'Più Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo' : "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'...

Manovra - Conte prova a stringere i tempi ma Salvini frena : Ce n' una ogni giorno, cos non si pu andare avanti , avrebbe detto in sostanza il ministro dell Economia a chi ha avuto modo di parlargli. Tanto da far nuovamente circolare voci di sue dimissioni ...

Manovra - duello M5S-Lega sui tempi : Conte prova il blitz - Salvini frena : Giuseppe Conte prova a prendere la rincorsa in una settimana chiave per la Manovra, puntando a dare il via libera sia alla legge di bilancio che al decreto fiscale in Consiglio dei ministri lunedì, ...

Manovra - Juncker : "Italia non rispetta la parola data"/ Salvini : "Bel tacer non fu mai scritto..." : Manovra, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:04:00 GMT)

Manovra - Salvini : Junker pensi suo paradiso fiscale - stop insulti : Roma, 12 ott., askanews, - 'Juncker? Un bel tacer non fu mai scritto. pensi al suo paradiso fiscale Lussemburgo e la smetta di insultare gli italiani e il loro legittimo governo'. Lo afferma il leader ...

Lega - la fronda contro Matteo Salvini : Giorgetti - Brambilla e Garavaglia per la Manovra : A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con Matteo Salvini , il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti , il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia e il consigliere del leader ...

Manovra - Scanzi : “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del governo. Salvini? Spesso dà risposte infantili” : “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto un ruolo che è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè il ruolo dell’opposizione, perché ormai i più grandi oppositori di questo governo sono, a giorni alterni, Fico, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ...

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Salvini assicura : “no patrimoniali né prelievi forzosi da conti correnti”/ Caos Manovra e ‘richieste’ Governo : Salvini assicura contro le speculazioni: "no patrimoniali nè prelievi forzosi da conti correnti degli italiani". Il Caos della Manovra, le "richieste" del Governo e lo spettro del 1992(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Manovra - Salvini : "Né patrimoniali nè prelievi dai conti correnti" : Il vicepremier assicura: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti. Fa tutto parte della fantasia"

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Manovra - Salvini : 'Né patrimoniali né prelievi da conti correnti' : Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti degli italiani ". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radicale a chi gli chiedeva se il governo ...

