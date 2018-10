Manovra | Renzi | “Sul 2 | 4% di deficit sono laico Non è una sciagura Minniti segretario

Matteo Renzi annuncia una Manovra ombra da offrire al Governo : "Il vicepresidenzialismo ci manda a sbattere" : "Magari il problema fosse il Pd. Stavolta sono davvero preoccupato". Matteo Renzi vede il paese andare a "sbattere a tutta velocità" dopo pochi mesi di Governo di Lega e M5S, "sembra che abbiano scelto di schiantarci contro il muro". Era l'ottimista del gruppo, contro i gufi che prevedevano sventura, ora è lui a vedere "la tempesta perfetta". L'ex segretario del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega che "il mondo si ...

Manovra - Renzi : hanno fatto un pasticcio chiamato pace fiscale : ROMA, 8 OTT., askanews, - 'PROMETTI IL CONDONO. LA GENTE TI CREDE: APPLAUSI E SONDAGGI SU. POI TI FERMI. GLI ONESTI SI INDIGNANO. CHI PUÒ NON PAGA IN ATTESA DI CAPIRE COSA CONVENGA FARE. GLI INCASSI ...

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa Manovra ma voleva un deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

Manovra - Renzi : "Di Maio? Non ha problemi con l'italiano ma con l'algebra" : "Questa Manovra economica abolisce la matematica, non la povertà". Così Matteo Renzi a margine della manifestazione dem in Piazza del Popolo a Roma. "Di Maio non ha fatto i conti. Noi pensavamo che il ...

Renzi duro : 'Di Maio incompetente : da lunedì aumentano luce e gas - Manovra è testacoda' : Matteo Renzi non entra nel filone di Pd che in qualche modo ha avuto qualche parola d'apprezzamento per la manovra del Governo. Tra questi, ad esempio, c'è il Governatore della Puglia Michele Emiliano, ma non c'è lui. [VIDEO] L'ex Sindaco di Firenze, come spesso gli accade, attacca duramente l'operato dell'esecutivo targato Lega-Movimento Cinque Stelle e non disdegna di usare parole dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un ...

Roma, 29 set., askanews, - 'Più che manovra del Popolo, qui l'unica manovra che hanno fatto è un testacoda. Hanno messo la retromarcia. Tempo 12-18 mesi e subiremo conseguenze devastanti. Con questa ...

