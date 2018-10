Manovra | Di Maio | Reddito di cittadinanza solo per italiani

Manovra - Di Maio : Alcuni partiti moriranno senza il voto di scambio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : Tagliamo 1 mld di euro da pensioni d'oro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : 47% destinatari al centro nord : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : 6 mld a famiglie con bimbi sotto soglia povertà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : Se rifiuti lavoro perdi reddito cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : 'Lunedì approviamo Manovra - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Reddito di cittadinanza solo per italiani" - "Inevitabilmente dobbiamo farlo solo per gli italiani, ma non per razzismo", spiega il ministro del lavoro a Domenica Live parlando del reddito di ...

Manovra - Di Maio : 'Lunedì la approviamo - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio . "...

Di Maio : "I soldi per la Manovra ci sono" | "Reddito di cittadinanza soltanto per italiani" : Di Maio nel salotto di "Domenica Live" parla del reddito di cittadinanza: "Finché non abbiamo la regolazione dei flussi, la misura si rivolge solo agli italiani"

Manovra - Di Maio : 'Lunedì la approviamo - i soldi ci sono' : "Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio . "...

Tria contro Di Maio : faida di governo sulla Manovra Alitalia : ... intervistato sull'argomento, ha risposto in maniera piccata: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'. Ciò nonostante pare che il ...

Manovra : Di Maio - Conte la spiegherà in Ue - Italia Paese forte e sono fiducioso : ... questo non lo dico solo io o il M5S ma la Jp Morgan in un'intervista al Sole24 ore dove viene sottolineato come le misure messe in campo dal governo possano essere da stimolo per l'economia. E sarà ...

Manovra - Di Maio : Democrazia non serve a niente se non fa volere cittadini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio contro giornali “azzeriamo finanziamenti a editoria”/ Ma non esistono più : M5s cerca fondi per Manovra : Di Maio (ancora) contro i giornali: "azzeriamo i finanziamenti all'editoria", ma non ci sono più da anni. “Tagli a costi della politica", M5s cerca fondi per la Manovra(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"