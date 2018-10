MANOVRA - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza “su base geografica” : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza "su base geografica": ultime notizie, "se fatto male il provvedimento verrebbe inteso come un sussidio assistenziale"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:50:00 GMT)

MANOVRA - stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron : Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di ...

MANOVRA - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...

Dl fiscale e MANOVRA - Conte : c'è ancora da lavorare. Stasera nuovo vertice : Il governo in cerca di un accordo sul decreto fiscale. Domani il Consiglio dei ministri. Restano le distanze con la Lega di Salvini sulle misure da prendere -

MANOVRA - Conte : 'Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare'. Stasera riunione a Palazzo Chigi - domani il Cdm : Lunedì poi dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere l'intesa politica prima della riunione del Consiglio dei ministri. Il governo dovrà esaminare le linee guida della legge di bilancio da inviare ...

MANOVRA - Conte chiede tempo : 'Su pressione fiscale c'è da lavorare' - : Si apre una settimana di scadenza importanti per il governo che deve discutere ancora alcuni punti centrali della legge di Bilancio prima di inviare la bozza a Bruxelles. Tra gli snodi più discussi la ...

MANOVRA - Conte : Parlato con Merkel - bilaterali prima di vertici Ue : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

MANOVRA - Conte prova a stringere i tempi ma Salvini frena : Ce n' una ogni giorno, cos non si pu andare avanti , avrebbe detto in sostanza il ministro dell Economia a chi ha avuto modo di parlargli. Tanto da far nuovamente circolare voci di sue dimissioni ...

MANOVRA - duello M5S-Lega sui tempi : Conte prova il blitz - Salvini frena : Giuseppe Conte prova a prendere la rincorsa in una settimana chiave per la Manovra, puntando a dare il via libera sia alla legge di bilancio che al decreto fiscale in Consiglio dei ministri lunedì, ...

MANOVRA - Conte : 'Abbiamo invertito trend di recessione - ora convinceremo la Ue' : 'Sono convinto e soddisfatto del lavoro fatto. Noi stiamo invertendo il trend che ci portava in zona recessione, in una prospettiva di completa recessione, quindi ho avvertito anche la responsabilità, ...

MANOVRA : Conte - lunedì riunione di maggioranza. Via a confronto con Ue : "Noi lunedì pomeriggio abbiamo il consiglio dei ministri dove porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per ...

MANOVRA - Conte : Ue?Fiducioso - dateci tempo : 19.07 Il premier Conte torna a dirsi "fiducioso" sulla Manovra. E spiega che attende di "poter discutere" i Contenuti perché "con le istituzioni europee e interlocutori Ue non ci siamo ancora seduti ad un tavolo. Lasciateci il tempo di poterlo fare". "Stiamo invertendo il trend" della recessione, sottolinea. Poi afferma: "Noi lunedì pomeriggio abbiamo il CdM dove porteremo in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. ...

MANOVRA - Conte : fiducioso - ma lasciateci confrontare con Ue : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla Manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

MANOVRA - Conte : governo si riunirà prima del Cdm di lunedì : Bologna, 13 ott., askanews, - prima del Consiglio dei Ministri convocato lunedì alle 18 per discutere gli ultimi dettagli della Manovra economica, ci sarà 'sicuramente' un incontro con i ministri del ...