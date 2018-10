Manovra | braccio di ferro sul decreto fiscale Alitalia | alta tensione su Tria

Manovra - cresce il fronte per le modifiche : braccio di ferro sulle pensioni : Chiusi nella stanza di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno atteso le ultime picconate della giornata. Hanno ascoltato la stroncatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla nota ...

Manovra - BRACCIO DI FERRO TRIA-DI MAIO/ Ultime notizie - ci si incontra al 2% di deficit? : MANOVRA , Tria vs Di MAIO “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie , vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Manovra - il "vero" braccio di ferro è sulle pensioni : Tria non cede : Oggi vertice decisivo. Per far quadrare i conti, il ministro Tria vorrebbe tenere fuori dalla Manovra la revisione della...