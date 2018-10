“Mamma vengo presto” Ma le ore passano e Francesco non torna Trovato così

caffeinamagazine

(Di domenica 14 ottobre 2018) La ricerca è finita nel peggiore dei modi.Mazzotta, il 28enne che non aveva fatto ritorno a casa, è statomorto. Tragico epilogo per un 28enne scomparso: viene risenza vita. Il giovane si era allontanato già ieri sera da casa, senza spiegare dove fosse diretto. Ma quando a tarda ora non ha fatto rientro, è scattato l’allarme. La madre si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Lecce, sporgendo formalmente denuncia per la scomparsa. La macchina operativa si è mossa subito, con tutti i mezzi tecnici possibili. Anche con il supporto di cani molecolari. Il giovane è statomorto al Fondone. Avrebbe utilizzato dei cocci di vetro per tagliarsi le vene. Stando a quanto racconta chi lo conosceva, ultimamente soffriva di depressione.In Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. Secondo l’Osservatorio Nazionale Adolescenza i tentativi ...