Maltempo | news 14 10 | allerta meteo ‘arancione’ su Basilicata | Sicilia e Calabria

Maltempo in Sardegna news : elenco strade chiuse e aggiornamenti : La violenta perturbazione che ha colpito Maiorca provocando inondazioni e almeno 10 vittime investe la Sardegna. Le precipitazioni, stando ai meteorologi, hanno raggiunto in alcune zone i 500 millimetri in poche ore, l’equivalente della media di piogge in un anno intero. strade dissestate dall’acqua, molte direttrici sono chiuse o impraticabili. Notizie preoccupanti arrivano dal viadotto sul Cixerri nella zona di Siliqua dove uno dei ...