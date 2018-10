Maltempo Modica | sindaco | massima attenzione

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria tra Modica e Scicli : ripresa alle 11:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Siracusa – Modica – Gela, sospesa per circa un’ora tra Modica e Scicli , a seguito dell’informazione ricevuta dai Vigili del fuoco di Ragusa sulla presenza di uno smottamento del terreno vicino ai binari. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione . L'articolo Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ...

Grave incidente nella serata di ieri nel Ragusano: a Modica una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita in un sinistro stradale a causa della pioggia. Un'auto guidata da un 25enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura che sopraggiungeva, andando poi a sbattere con violenza contro il muro di delimitazione della carreggiata. ferito il conducente della seconda auto.

Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l'allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l'Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione.