Maltempo | crolla casa a Catania | anziana estratta viva da macerie

Maltempo Catania : crolla soffitto - anziana estratta viva dalle macerie : E’ crollato a Catania il soffitto di un’abitazione, in via Fossa della Creta: un’anziana è stata estratta viva dalle macerie, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre gli uomini del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Il crollo si è verificato questa mattina, mentre l’82enne dormiva. Non sono coinvolte altre persone. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso del ...

Maltempo Sardegna - le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto : Nel Cagliaritano per l’ondata di Maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Le immagini della Guardia di finanza mostrano la zona dall’alto L'articolo Maltempo Sardegna, le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto proviene da Il ...

Maltempo Sardegna - il ponte crollato fa paura : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Sardegna. Le devastanti precipitazioni che hanno colpito il Cagliaritano hanno reso impraticabili le strade. Alcuni torrenti sono esondati, come quello che ...

Maltempo in Sardegna - crolla ponte nel Cagliaritano. Donna dispersa - 57 evacuati - : Non si placa l'emergenza Maltempo in Sardegna. Anche la scorsa notte si sono registrati piogge e vento, con allagamenti e disagi, e un forte temporale a Cagliari. Una Donna risulta dispersa ad ...

Maltempo in Sardegna : crolla un ponte a Cagliari. Allerta rossa in Liguria : La perturbazione atlantica, che ha colpito le Baleari, ha inferto un brutto colpo alla Sardegna meridionale: fiumi esondati, strade allagate ed interrotte, case evacuate, collegamenti terrestri e ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

Sardegna - crolla un ponte sulla statale 195 : gravissimi danni per il Maltempo : Per oggi si prevede un'altra giornata di allerta rossa in tutta la Sardegna [VIDEO]. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'isola ha causato gravissimi danni: lungo la strada statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra è completamente crollato il ponte sul rio Santa Lucia. La situazione era gia' sotto esame da parte dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile, considerato che qualche chilometro prima del punto ...

Ponte Capoterra crollato su Statale 195/ Video ultime notizie - Maltempo Sardegna : disposta chiusura scuole : Ponte Capoterra crollato sulla 195 in provincia di Cagliari, Statale divisa in due: il maltempo si è scatenato sulla Sardegna, è allerta rossa. Foto e Video.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:24:00 GMT)

Maltempo - è allerta rossa : crolla ponte a Cagliari : Cagliari, 10 ott. " , AdnKronos, - Crolli sulle strade. E piogge torrenziali, vento e temporali. In tutta Italia scatta l'allerta Maltempo. Una forte perturbazione atlantica sta per impattare al ...

Ondata di Maltempo sul Mediterraneo : ponte crolla a Cagliari. Domani allarme : La lunga estate interrotta da una vera e propria tempesta che ha colpito prima l'isola di Maiorca in Spagna dove si contano dieci morti. Ma in queste ore colpita pesantemente la Sardegna. Danni ...

In Sardegna è crollato un ponte per il Maltempo - non ci sono morti né feriti : A causa del maltempo, in Sardegna è caduto il ponte sul fiume Santa Lucia lungo la strada statale 195 che, partendo da Cagliari, collega le città di Capoterra e Pula. Le piogge iniziate martedì notte hanno fatto esondare il fiume, The post In Sardegna è crollato un ponte per il maltempo, non ci sono morti né feriti appeared first on Il Post.

Ponte Capoterra crollato su statale 195/ Video ultime notizie - Maltempo : Sardegna sommersa da acqua e fango : Ponte Capoterra crollato sulla 195 in provincia di Cagliari, statale divisa in due: il maltempo si è scatenato sulla Sardegna, è allerta rossa. Foto e Video.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:41:00 GMT)

Maltempo - massima attenzione in Sardegna : è allerta rossa - ponti crollati e allagamenti - è una situazione esplosiva [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo - ancora allerta rossa in Sardegna : crolla ponte a Cagliari : Un tratto di strada, qualche chilometro prima, vicino al pontile della Rumianca, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ...