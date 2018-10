Maltempo | cade tetto di una casa a Catania | salvata una donna

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

Maltempo a Roma - cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...

Maltempo - per il forte vento cade cartello su strada nel Napoletano : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno , nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è crollato, cadendo sulla carreggiata: nessuna automobile è stata colpita. Il ...

Maltempo - auto cade da 300 metri in una scarpata : tutti salvi : E’ salva una famiglia – padre, madre e bebe’ – finiti con la loro macchina per 300 metri in una scarpata. L’incidente e’ avvenuto questa mattina nei pressi di un maso a Nova Ponente. Durante la manovra di parcheggio il padre e’ finito con l’auto su un prato in forte discesa, reso bagnato dalle piogge delle scorse ore. La folle corsa e’ stata fermata solo da alcuni alberi nel greto di un ...

Maltempo sulla Granda nella notte - cade un albero a Montà d'Alba : Il Maltempo che sta colpendo il Nord Italia in queste ore ha coinvolto anche la nostra provincia seppure in misura minore. Perturbazioni e fenomeni temporaleschi hanno interessato gran parte della ...

Maltempo Veneto : albero cade e centra furgone - traffico bloccato : Probabilmente a causa del Maltempo, un albero è caduto nel territorio di Costozza di Longare (Vicenza) centrando in pieno un furgone in sosta e bloccando il traffico. Non si segnalano feriti. I vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso l’albero: dopo avere ripristinato la viabilità, hanno proceduto a liberare il furgone, parcheggiato in un’area privata. In Veneto a causa del Maltempo si sono registrati una ventina di interventi per ...

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

Maltempo - cade un fulmine : stop ai treni sulla tratta Bologna-Padova : stop alla circolazione dei treni tra Bologna e Padova per la caduta di un fulmine che ha danneggiato la linea di alimentazione dei convogli. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea ...

Maltempo : cade fulmine - stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova.

Maltempo : cade fulmine - stop ai treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, ...

Ostia - Maltempo : albero cade su auto in transito - 2 ragazze ferita : Roma – Paura ieri sera a Ostia, in Via dei Pescatori dove un pioppo di circa 20 metri e’ caduto sulla sede stradale a causa del maltempo, travolgendo due auto in transito. Le conducenti delle due macchine, una ragazza di 33 anni e una di 32, sono state trasportate dal personale medico del 118, all’Ospedale Grassi di Ostia. Dalle ore 20 di ieri alle ore 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Cartello stradale cade e sfiora le auto - paura a Pisa. Maltempo - temporali e disagi al Centro-Sud : Pioggia, fulmini e forti raffiche di vento hanno colpito l'area pisana e la Valdera. I fulmini hanno addirittura provocato piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Alberi e rami ...