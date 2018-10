Maker Faire | il futuro vede la robotica al servizio dell’uomo

Alla Maker Faire Rome i tanti volti dell'economia circolare : Alla fine sì, anche la bonifica di un terreno contaminato su cui nessuno scommetterebbe un centesimo può tornare ad avere un valore ed essere economia circolare. Persino l'olio fritto, quello il cui odore inonda case e ristoranti, anche una band che suona con strumenti riciclati. La carta pure. Questo tipo di riciclo lo conosciamo un po' tutti. Ma del biometano e di come possa essere utile in agricoltura, questo ...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : Nel corso dell'evento è stata presentato anche il quinto rapporto AGI/Censis 'Perché all'Italia conviene l'economia circolare', realizzato nell'ambito del programma 'Diario dell'Innovazione' della '...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : “Come maker dobbiamo capire in che direzione andare per trasformare la tecnologia in qualcosa di creativo. Comprensibile a tutti e utile alla imprese”. Con queste parole il curatore della Maker Faire e co-founder di Arduino ha segnato il suo intervento alla Opening Conference dell’iniziativa in programma alla Fiera di Roma fino al 14 ottobre. Tre giorni organizzati dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua ...

Maker Faire 2018 - la tecnologia al servizio dell'ambiente - GALLERY : Maker Faire 2018, la tecnologia al servizio dell'ambiente - GALLERY ROMA La tecnologia al servizio dell'ambiente arriva a Roma con il Maker Faire 2018, il più importante spettacolo al mondo sull'innovazione . C'è l'innovativa rocker-chair musicale di eco-design che utilizza un dolby high-tech per migliorare il benessere del corpo e della mente grazie alla musicoterapia. Ma anche i ...

Maker Faire - invenzioni ecosostenibili : ... proponiamo alcune delle 'invenzioni' da spulciare tra le 700 provenienti da 61 Paesi in bella mostra a Maker Faire Rome, il più grande evento europeo sull'innovazione, secondo nel mondo, giunto alla ...

MADDALONI - Il Villaggio dei Ragazzi in visita al "Maker Faire" di Roma - la grande fiera dell'innovazione tecnologica : ... dal forte approccio innovativo, le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, delle nuove frontiere dell'industria, dell'economia circolare e della robotica. "Simili ...

Maker Faire alla Fiera di Roma innovazione - divertimento e robot : Roma, 12 ott., askanews, - innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker, con oltre ...

Alla Maker Faire Rome c'è il ristorante circolare : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Un ristorante circolare all'interno della Maker Faire di Roma. Una grande 'tavolata' dove un gesto quotidiano, come il corretto conferimento del rifiuto alimentare, diventa uno strumento per ridurre gli sprechi e generare nuove risorse. Quest’anno la collaborazione di Eni

L’economia circolare è la protagonista della Maker Faire 2018 con Eni : “È il business del futuro” : Torna la Maker Faire Rome – The European Edition, la manifestazione dedicata alla creatività, l'innovazione e le nuove tecnologie in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018. Tra i temi principali l'economica circolare, a cui è dedicato uno degli stand più grandi dell'evento, quello di Eni: "Ridurre le emissioni globali di gas serra a partire dai piccoli gesti quotidiani".Continua a leggere

Aurigemma : disastro Raggi anche per appunamento Maker Faire : Roma – “Da oggi, fino a domenica, alla Fiera di Roma e’ in programma Maker Faire, un evento di grandissima importanza per quanto riguarda l’innovazione. La Fiera e’ l’unico polo fieristico della Capitale, e anche in questo caso l’amministrazione Raggi non e’ stata in grado di organizzare un sistema di viabilita’ efficiente per poter garantire un facile accesso per il trasporto pubblico di ...

Roma : sguardo al futuro con Maker Faire - si costruisce normalità di domani : Roma – Roma guarda al futuro. Da oggi fino al 14 ottobre, l’innovazione arriva alla Nuova Fiera della Capitale con Maker Faire – The European Edition, manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. “Nella prima edizione, un mare di giovani- ha ricordato Daniele Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio- Capivo che si stava facendo il primo passo ...

Al via Maker Faire " The European Edition 4.0 : Prende il via oggi alla Fiera di Roma Maker Faire Rome " The European Edition 4.0 , l'evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che ...